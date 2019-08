An der Generalversammlung der Swiss Football League am 22. November wird den Klubs ein neuer Modus vorgeschlagen. Das Komitee, das die Änderungen ausgearbeitet hat, will auf die Saison 2021/22 hin einen gravierenden Einschnitt vornehmen:

Die Super League soll auf 12 Teams aufgestockt werden.

werden. Es soll einen zweistufigen Modus geben: Mit 22 Qualifikationsrunden und einer 2. Phase mit 6 Klubs in der Finalrunde (10 Spiele) und 6 Klubs in der Platzierungsrunde (10 Spiele). Angedacht ist eine Punktehalbierung nach 22 Spielen.

(10 Spiele) und 6 Klubs in der Platzierungsrunde (10 Spiele). Angedacht ist eine nach 22 Spielen. Der Letztplatzierte der Super League (Rang 12) steigt direkt in die Challenge League ab, der Klub auf Rang 11 bestreitet die Barrage gegen den Zweiten der Challenge League.

gegen den Zweiten der Challenge League. Der Sieger der Platzierungsrunde (Rang 7) erhält die Chance, in einem Playoff mit Hin- und Rückspiel dem letzten für die Qualifikation zur Europa League berechtigten Klub (Rang 3 oder 4) diesen Platz im europäischen Wettbewerb streitig zu machen.