Viel besser hätte das Wochenende für die Young Boys nicht laufen können: Am Samstagabend liessen die Berner dem gerade erst aus der Quarantäne gekommenen FCZ keine Chance und siegten gleich mit 5:0. Und weil St. Gallen am Sonntag etwas überraschend gegen Thun verlor, bleibt YB mit nun 2 Punkten Vorsprung auf die «Espen» an der Tabellenspitze.

Es ist in der laufenden Saison nun das 5. Mal, dass die Young Boys den Leaderthron erobert haben. Zuletzt standen die Berner nach der 26. respektive 29. Runde zuoberst, das jeweils punktgleiche St. Gallen hielt man aber nur aufgrund der besseren Tordifferenz auf Distanz.

YB hat es in den Händen

4 Runden vor Schluss scheinen die Vorteile im Meisterrennen nun bei YB zu liegen. Geht man davon aus, dass sich an den kommenden 3 Spieltagen weder die Berner noch St. Gallen einen (weiteren) Ausrutscher leisten, käme es am 3. August tatsächlich zu einer Finalissima im Wankdorf.

Das Restprogramm von YB 23. Juli

Xamax - YB

26. Juli

YB - Luzern (live auf SRF zwei)

31. Juli

Sion - YB

03. August

YB - St. Gallen



Vor einer allfälligen Finalissima muss YB aber noch zweimal auf fremdem Terrain antreten – und auswärts tat sich die Seoane-Truppe heuer ungemein schwer. Der Sieg gegen den quarantäne-geschwächten FCZ war der erste Auswärtssieg überhaupt in diesem Jahr. Zudem befinden sich sowohl Xamax wie auch Sion mitten im Abstiegskampf. Es ist nicht anzunehmen, dass sie den Bernern die Punkte kampflos überlassen werden.

Legende: Profitierten von Thuns Coup gegen St. Gallen Miralem Sulejmani und seine YB-Teamkollegen. Keystone

Für St. Gallen zählt vorerst nur das Basel-Spiel

Mit 2 Punkten Vorsprung hält YB im Meisterrennen die Vorteile aktuell in der Hand. In Richtung einer möglichen Finalissima wird man in St. Gallen derzeit (noch) nicht schauen. Vielmehr geht es in der Ostschweiz darum, den Patzer gegen Thun schnellstmöglich hinter sich zu lassen.

«Wir waren darauf vorbereitet, dass es Rückschläge geben wird», sagte Trainer Peter Zeidler nach der Niederlage gegen Thun am Sonntag. Man werde wieder aufstehen, schliesslich warte am Mittwoch gegen den FC Basel «ein grosses Spiel».

Das Restprogramm von St. Gallen 22. Juli

St. Gallen - Basel (live auf SRF zwei)

25. Juli

FC Zürich - St. Gallen

31. Juli

St. Gallen - Xamax (live auf SRF zwei)

03. August

YB - St. Gallen



Dem Duell gegen den FCB kommt tatsächlich eine grosse Bedeutung zu. Einen weiteren Patzer werden sich die Ostschweizer im Meisterrennen mit ziemlicher Sicherheit nicht erlauben können – zumindest nicht, wenn die letzte Runde eine Finalissima und keine Kehrauspartie werden soll.

Für Basel ist der Meisterzug wohl definitiv abgefahren. Mit einem Sieg gegen St. Gallen läge das Koller-Team aber plötzlich nur noch 3 Punkte hinter Rang 2. Auf diesen Atem im Nacken würden die Ostschweizer sicher gerne verzichten.