Der ivorische Verteidiger schliesst sich per sofort dem französischen Erstligisten Stade Rennes an.

Wechsel in die Ligue 1

Die Grasshoppers müssen ihren Verteidiger Souleyman Doumbia ziehen lassen. Der 22-jährige Ivorer, der im Juli 2017 zum Schweizer Rekordmeister gestossen war, unterschrieb bei Stade Rennes einen Vertrag bis 2022. Die Franzosen liegen in der Ligue 1 aktuell auf Platz 7.

Doumbia, der in Paris geboren wurde und bei Paris Saint-Germain die Nachwuchs-Abteilung durchlief, gehörte erst seit Sommer 2018 definitiv den Grasshoppers. Davor war der Ivorer ein Jahr lang vom Serie-B-Klub Bari an die Zürcher ausgeliehen gewesen. Für GC bestritt Doumbia insgesamt 52 Pflichtspiele, davon 47 in der Meisterschaft und 5 im Schweizer Cup.