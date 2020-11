Legende: Kann nicht stattfinden Das Spiel zwischen Basel und Sion. Keystone

Die Partie in der Super League zwischen dem FC Basel und dem FC Sion findet nicht am 8. November statt.

Die Swiss Football League hat einen Verschiebungsantrag der Walliser bewilligt.

Beim FC Sion wurden am vergangenen Montag 22 Corona-Fälle bekanntgegeben.

Am Donnerstag kam es in der Super League zu den nächsten Änderungen im Terminkalender: Da insgesamt 22 Spieler und Betreuer des FC Sion positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, haben die Walliser ein Gesuch auf Verschiebung der Partie Basel - Sion eingereicht.

Dieses Gesuch hat die Swiss Football League bewilligt, wie die Liga am Donnerstag mitteilte. Die Partie hätte am Sonntag, 8. November, im St. Jakob-Park stattfinden sollen, der neue Termin steht noch nicht fest.

Damit verbleibt am Sonntag in der Super League nur der Spitzenkampf zwischen den Young Boys und St. Gallen (ab 16:00 Uhr live auf SRF zwei) übrig. Die Partie Vaduz - Servette wurde bereits am Montag verschoben.