Nach Basel auch Sion in Quarantäne – Verschiebungswelle hält an

Wohl 3 Spiele am Wochenende

Die 5. Runde der Super League dürfte sich weiter lichten. Basel vs. Lausanne findet fix nicht statt, nun wurde auch die Verlegung von Sion vs. Servette beantragt.

Die Walliser sind nach dem FC Basel die zweite Super-League-Mannschaft, die sich in Quarantäne begeben muss.

Die Swiss Football League hat im Fall der Basler bereits zwei neue Spieldaten angesetzt.

Die Herkulesaufgabe bei der Spielplangestaltung durch die Swiss Football League ist am Mittwochabend nochmals herausfordernder geworden. Neu müssen sich auch die Spieler des FC Sion während 10 Tagen in häusliche Quarantäne begeben.

Kantonsarzt schickt Sion in Quarantäne

Angeordnet hat diese Massnahme der Kantonsarzt. Am Dienstag waren im Klub Corona-Tests durchgeführt worden. Die Resultate veranlassten die Behörden zum Handeln, werden vom Klub aber nicht im Detail kommentiert. Damit ist nebst dem FC Basel, der seit vergangenem Sonntag nach einem Corona-Fall in der Mannschaft prophylaktisch in Isolation ist, ein zweiter Super-League-Vertreter ausser Gefecht.

Das Team von Trainer Fabio Grosso muss bis zum Samstag, 31. Oktober, mit dem Training aussetzen. Deshalb haben die Walliser beantragt, ihre Super-League-Matches gegen Servette diesen Sonntag sowie in Luzern am 1. November zu verlegen.

2 neue Termine für den FCB

Bereits gutgeheissen hat die Swiss Football League das Gesuch des FC Basel, das Meisterschaftsspiel gegen Lausanne vom 25. Oktober zu vertagen. Es wurden sogar schon neue Termine festgelegt. Die Partie soll neu am 25. November (18:30 Uhr) über die Bühne gehen.

Mehr als sechs FCB-Spieler der 1. Mannschaft befinden sich in Quarantäne, nachdem am vergangenen Sonntag das Duell mit dem FCZ aufgrund eines positiven Corona-Tests kurzfristig abgesagt wurde. Die Durchführung des Klassikers ist neu auf den Mittwoch, 4. November (18 Uhr), angesetzt worden.