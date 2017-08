Yakin neuer GC-Trainer

Der neue Trainer der Grasshoppers heisst Murat Yakin. Der 42-jährige Basler beerbt Carlos Bernegger, der den Chefposten nach wenigen Saisonspielen wieder abgeben muss.

GC bestätigte in einer Medienmitteilung die Spekulationen diverser Schweizer Medien und stellte Murat Yakin als neuen Trainer vor. Er beerbt Carlos Bernegger, der am Donnerstagabend seines Amtes enthoben wurde. Bernegger wurde angeboten, eine Funktion in der Nachwuchsteilung zu übernehmen und seinen Vertrag dabei um zwei Jahre zu verlängern.

Yakins Rückkehr zu GC

Yakin war bei GC nicht nur Spieler, er arbeitete bei den Zürchern auch als Assistent von Hanspeter Latour. Danach war er Cheftrainer bei Thun, Luzern und Basel, das er zu zwei Meistertiteln führte.

Nach einem Abstecher zu Spartak Moskau übernahm er im vergangenen Dezember beim FC Schaffhausen. Unter ihm entwickelte sich der Klub vom Abstiegskandidaten zum Challenge-League-Leader.

Smiljanic neuer Trainer von Schaffhausen

Als Ersatz für Yakin wechselt Boris Smiljanic an Schaffhausens Seitenlinie. Der 40-Jährige war bisher U21-Trainer der Grasshoppers.

