YB dreht das Spiel gegen Thun – Lugano bezwingt Lausanne

Im Cornaredo steht es zur Pause 1:1

Auch in Lugano ist nach 45 Spielminuten noch alles offen: Die Tessiner starteten besser in die Partie und kamen durch einen satten Schuss von Sadiku in der 6. Spielminute in Führung. Lausanne liess sich davon aber nicht beirren und meldete sich in der 32. Minute zurück: Campo erzielte nach Vorlage von Kololli sehenswert das 1:1.