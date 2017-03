YB gewinnt in Lugano – Thun bei Saibene-Abschied mit Punktgewinn

Gerechtes Unentschieden – Schmeichelhafter Sieg

In Thun hatte St. Gallen dank perfekter Effizienz lange Zeit die Chance auf 3 Punkte. Dennis Hediger konnte in der 86. Minute aber zum 2:2 ausgleichen. Nebst dem Resultat sorgte nach dem Schlusspfiff vor allem die Kunde für aufsehen, dass Jeff Saibene Thun definitiv in Richtung Bielefeld verlässt.

In Lugano tat sich YB sehr lange Zeit schwer und kam erst dank einem Doppelschlag durch Sulejmani (72.) und Hoarau (74.) auf die Siegerstrasse. Die Tessiner konnten darauf nicht mehr reagieren. Unter dem Strich waren die Berner mit dem 2:0 sehr gut bedient.