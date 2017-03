YB liegt im Derby zur Pause mit 1:2 im Hintertreffen

YB - Thun: TOR YB (39.)

Die Hausherren kommen nach einem Foul zu einer Freistossmöglichkeit aus rund 30 Metern. Der eben eingewechselte Sulejmani will es wissen und versucht es direkt. Sein scharfer Distanzschuss paast haargenau in die rechte untere Torecke, Faivre sieht dabei nicht all zu gut aus.