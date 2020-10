Plötzlich ging es schnell für U21-Kicker Fabian Rieder von YB. Nachdem diverse Mittelfeldspieler bei den Bernern verletzt ausgefallen waren, nominierte Trainer Gerardo Seoane den 18-Jährigen für die 1. Mannschaft.

Gegen Servette letzten Samstag stand Rieder sogleich in der Startelf. Und auch in der Europa League gegen die AS Roma durfte der Captain der U21 von Beginn weg ran. Mit einer seiner ersten Aktionen holte er den Elfmeter heraus, den Jean-Pierre Nsame nach 18 Minuten zum 1:0 verwerten konnte.

«Vor 2 Wochen spielte ich noch in der 1. Liga, nun spiele ich gegen einen Pedro, der 2010 noch Weltmeister geworden ist. Das ist sicher eine super Erfahrung in meinen jungen Jahren», freute sich Rieder nach dem Spiel.

Stark am Ball und im Kopf

Seoane lobte den Youngster nicht nur für seine fussballerischen Qualitäten, sondern auch für seine Mentalität: «Das Wichtigste für uns ist, dass er klar im Kopf ist. Er hat eine gute Persönlichkeit. Nur so können wir Spieler in solche Aufgaben hineinschicken.»

