Vom «Pannen-FCZ» sprach der Sonntagsblick, die NZZ am Sonntag sah eine «unmögliche Niederlage»: Die 1:3-Pleite vom Samstag in Sitten kam auf äusserst unglückliche Weise zustande.

«Jeder hat das Spiel gesehen. Wir waren die bessere Mannschaft», so Coach Ludovic Magnin nach der Partie. «Aber wir kriegen zwei Witztore. Die Penaltyszene war der Schlüssel.»

Alles läuft gegen den FCZ

Der eingewechselte Benjamin Kololli hatte in der 71. Minute beim Stand von 1:1 einen Elfmeter an den Aussenpfosten gesetzt. Dann sah Sions Ayoub Abdellaoui die gelb-rote Karte. In Überzahl kassierte der FCZ zwei Gegentore. Oder wie Andy Brehme gesagt hätte: «Haste Scheisse am Fuss, haste Scheisse am Fuss.»

«Jetzt brauchen wir Siege»

Mit dem spielerischen Auftritt seines Teams war Magnin eigentlich zufrieden: «Wie die Mannschaft heute Fussball gespielt hat – das ist, was ich mir vorstelle.» Nun gehe es darum, den Kopf hochzuhalten und nach vorne zu blicken.

Magnin weiss aber auch: «Jetzt brauchen wir Siege. Die Mannschaft hat Selbstvertrauen, aber das kann sehr schnell kippen.» Die nächste Chance hat der FCZ am kommenden Sonntag zuhause gegen Xamax. Sollte es eine erneute Niederlage absetzen, dürfte die Luft für den Chefcoach dünner werden.

