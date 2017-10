Zürich rückt auf Rang 2 vor

Der FC Zürich hat gegen ein enttäuschendes Lugano einen 3:0-Sieg eingefahren und ist neu erster Verfolger von Leader YB.

Zusammenfassung Zürich - Lugano 3:31 min, vom 1.10.2017

Offensive Power: Michael Frey erzielt im Letzigrund ein Traumtor

Defensive Stabilität: Zürich bleibt zum 5. Mal in dieser Saison ohne Gegentreffer

Der Lohn dafür: Der Aufsteiger macht in der Tabelle einen Sprung auf Rang 2 und ist erster Verfolger von Leader YB

Ausgerechnet ein Eigentor läutete die 4. Meisterschaftsniederlage in Folge für Lugano ein: Fabio Daprela beförderte in der 20. Minute Roberto Rodriguez' Ecke ins eigene Tor. Die bis dahin schon arg unter Druck geratenen Tessiner brachten sich damit gleich selbst in die Bredouille.

Traumtor: Michael Freys Schuss ins Lattenkreuz

Freys Sonntagschuss ins Lattenkreuz

Aus dieser konnten sich die Gäste aus dem Tessin auch in der 2. Halbzeit nicht mehr befreien. Ganz im Gegenteil: Kurz nach Wiederbeginn zimmerte Michael Frey den Ball aus rund 20 Metern ins Lattenkreuz. Pa Modou stellte in der 89. Minute mit seinem ersten Pflichtspieltreffer für den FCZ auf 3:0.

Zürich top – Lugano flop

In der Tabelle rückt der FCZ auf Rang 2 vor. Zudem wahrt der Aufsteiger auch nach 10 Runden seine Ungeschlagenheit im eigenen Stadion. Luganos Misere hingegen hält an: 8 Punkte aus 10 Spielen lautet die ernüchternde Bilanz.

Diese Statistik sorgt in der Tessiner Führungsetage für Unmut. FCL-Präsident Angelo Renzetti verliess im Letzigrund noch vor Spielschluss seinen Sitzplatz. Pierluigi Tamis Trainerstuhl dürfte ins Wackeln geraten.

