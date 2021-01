Legende: Der eine stürmt, der andere verteidigt Asumah Abubakar (links) und Léo Lacroix. Keystone

Falls Sions Neuzugang Léo Lacroix am Sonntag im Super-League-Nachtragsspiel gegen Lugano auf dem Platz steht, wäre es sein erster Einsatz seit 609 Tagen. So oder so: Der ehemalige Nationalspieler will seine Karriere neu lancieren.

Zurück zur Jugendliebe

Zuletzt stand der 1,97 m grosse Verteidiger am 19. Mai 2019 für den HSV gegen Duisburg auf dem Platz. Nach seiner Rückkehr von der Leihe nach Hamburg spielte er bei seinem Klub Saint-Étienne keine Rolle mehr. Einen neuen Klub fand er nicht, seit Sommer 2020 war der 28-Jährige vereinslos.

Ein gutes Projekt mit einer guten Mannschaft, und los geht's!

Auf der Suche nach einem neuen Verein wurde Lacroix im Wallis fündig. Für ihn ist der Transfer nach Sion auch eine Rückkehr in die Heimat. Bei den Wallisern unterschrieb er seinen ersten Profivertrag, absolvierte fast 100 Spiele und feierte mit dem Cupsieg 2015 den bisher grössten Erfolg seiner Karriere.

Für 3 Millionen Euro verliess er die Heimat ein Jahr später in Richtung Frankreich. Nun kehrt er gratis zurück. Ob er gegen Lugano schon für einen Einsatz bereit ist, hängt wohl auch davon ab, wie fit sich der ehemalige Nati-Spieler in der langen Wettkampfpause gehalten hat.

Zurück im Rampenlicht

Der neue Lugano-Angreifer Asumah Abubakar hat seinen persönlichen Re-Start der Karriere bereits hinter sich. Schon im Alter von 19 Jahren kam er für Willem II Tilburg zu Einsätzen in der niederländischen Eredivisie. Eine folgenschwere Verletzung und ein missglücktes Gastspiel in der zweiten niederländischen Liga führten dazu, dass das einstige Toptalent im Sommer 2019 seine Karriere in Kriens neu lancierte.

Legende: Im Duell mit Justin Kluivert 2017 spielt der damals 19-jährige Asumah Abubakar noch in der Eredivisie imago images

Dort schlug der Ghanaer mit portugiesischem Pass sofort ein. Mit 15 Toren und 6 Assists war er massgeblich an der starken Saison der Innerschweizer beteiligt. Wenig überraschend flatterten diesen Sommer die ersten Angebote rein: Der FCZ und Ligue 1-Absteiger Amiens bekundeten Interesse am 23-Jährigen.

Eine Einigung kam nicht zu Stande und Abubakar knüpfte nahtlos an seine Leistungen der Vorsaison an. Im 1. Saisonspiel schoss er Super-League-Absteiger Xamax mit 2 Toren und einem Assist im Alleingang ab.

Nach insgesamt 11 Skorerpunkten in 11 Spielen in der laufenden Saison war Abubakar für Kriens nicht mehr zu halten. Dass ausgerechnet Lugano zur neuen Heimat des Stürmers wurde, ist kein Zufall.

Die Tessiner hoffen, mit ihrem neuen Stürmer ihre harmlose Offensive (nur 13 Tore in 12 Spielen) zu verstärken. Gelingt es Abubakar, seine Leistung auch eine Spielklasse höher abzurufen, dürfte Lugano im Rennen um die europäischen Plätze weiterhin vertreten sein.