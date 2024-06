Der Schweizer EM-Gruppengegner Ungarn muss im Testspiel gegen Irland eine späte Niederlage einstecken.

Österreich und Portugal kommen zu Siegen, Italien und die Türkei trennen sich torlos.

Irland – Ungarn 2:1

Ungarn musste im zweitletzten Test vor dem Aufeinandertreffen mit der Schweiz an der EM einen späten Rückschlag hinnehmen. Erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit erzielte Troy Parrott in Dublin den Siegtreffer für die Iren. Ungarn war bereits in der ersten Halbzeit ein erstes Mal ins Hintertreffen geraten. Verteidiger Adam Lang erzielte jedoch nur 4 Minuten nach Adam Idahs 1:0 den Ausgleich (40. Minute). Ungarn trifft zum Abschluss der Turniervorbereitung am Samstag noch auf Israel.

Legende: Sahen sich mit einem kämpferischen Gegner konfrontiert Die Ungarn und Captain Dominik Szoboszlai (rechts). imago images/Inpho Photography

Österreich – Serbien 2:1

Die Schweiz wird am Samstag in St. Gallen (ab 17:30 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App) gegen einen formstarken Gegner zum letzten Test vor der Endrunde in Deutschland antreten. Österreich, das im letzten Herbst mit einem 2:0-Sieg gegen Deutschland überzeugt hatte und zuletzt im März die Türkei 6:1 niedergekantert hatte, schlug auch Serbien. Die Bundesliga-Akteure Patrick Wimmer und Christoph Baumgartner liessen die Zuschauenden im Ernst-Happel-Stadion mit einem Doppelschlag in der 10. und 13. Minute jubeln. Ex-FCB-Verteidiger Strahinja Pavlovic brachte die Serben wieder heran (35.). In der zweiten Halbzeit fielen keine Tore mehr.

Portugal – Finnland 4:2

Noch ohne Cristiano Ronaldo trat Portugal in Lissabon gegen die nicht für die EM qualifizierten Finnen an. Auch in Abwesenheit des 39-jährigen Superstars präsentierte sich das Team von Roberto Martinez in Torlaune. Für das komfortable 3:0 bis zur 55. Minute war ein Trio aus der Premier League verantwortlich: ManCity-Verteidiger Ruben Dias köpfelte seine Farben in der 17. Minute in Führung, die Liverpools Diogo Jota noch vor der Pause vom Penaltypunkt ausbaute. Bruno Fernandes von Manchester United besorgte den dritten Streich. Nachdem Teemu Pukki die Finnen mit zwei Treffern auf 2:3 herangebracht hatte, war Francisco Conceicao für den Schlusspunkt zuständig.

Italien – Türkei 0:0

Beim amtierenden Europameister besteht in der Offensive noch Steigerungspotenzial. Das italienische Team von Trainer Luciano Spalletti kam in Bologna gegen die Türkei trotz mehr Ballbesitz nicht über ein torloses Unentschieden hinaus.