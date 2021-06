Russland kommt an der EM zu seinem ersten Sieg. Das Team setzt sich in St. Petersburg gegen Finnland 1:0 im Spiel der Gruppe B durch.

Das entscheidende Tor schiesst Alexej Mirantschuk mit einem herrlichen Schlenzer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.

Nach je zwei Partien weisen Russland und Finnland, das im ersten Spiel gegen Dänemark 1:0 siegte, je drei Punkte auf.

Legende: Freut sich über sein Tor Alexej Mirantschuk. Keystone

Am Mittwoch erinnerten die Finnen noch einmal an die schrecklichen Szenen in ihrem Spiel gegen Dänemark. «Get well Christian!», prangte als Schriftzug auf den Aufwärmtrikots, die angesichts des Herzstillstands von Dänen-Star Christian Eriksen ihren ersten EM-Sieg kaum hatten geniessen können.

Tor von Finnland aberkannt

Vor 34'067 Zuschauern in St. Petersburg bemühten sich aber vor allem Teemu Pukki und sein Sturmpartner Joel Pohjanpalo von Anfang an, für wirkliche Partystimmung zu sorgen. Bereits in der dritten Minute flog Pohjanpalo in eine Flanke und köpfte zum vermeintlichen 1:0 ein – der VAR stellte aber eine hauchdünne Abseitsstellung fest.

Die Russen benötigten ein wenig Zeit, um ins Spiel zu finden, kamen dann aber in einer zunehmend unterhaltsamen Partie zur einer ganzen Reihe an Chancen, der starke Leverkusener Torwart Lukas Hradecky hatte reichlich Arbeit. Magomed Osdojew (10.) schoss aus bester Position über das Tor, Sturmtank Artjom Dsjuba (13.) traf den Pfosten – allerdings aus einer Abseitsposition.

Kurz vor der Pause fiel der herrliche Führungstreffer. Der bis dahin schon sehr auffällige Alexej Mirantschuk nahm den Ball im Strafraum auf kleinstem Platz an und zirkelte ihn durch mehrere Abwehrspieler hindurch in den Winkel.

Leistungssteigerung der Finnen reicht nicht

Finnland zeigte sich keineswegs schockiert und lieferte dem grossen Nachbarn nach der Pause ein durchaus attraktives Duell auf Augenhöhe. Vor allem Pukki übernahm die Initiative, verpasste in der 54. Minute aber knapp.

In der Defensive agierten die Finnen nicht so kompakt und sicher wie noch gegen Dänemark, den schnellen russischen Angreifern boten sich immer wieder Lücken. Dem eingewechselten Rifat Schemaletdinow (66.) fehlten bei einem Schuss im Strafraum nur Zentimeter zur frühzeitigen Entscheidung. Mit einer Glanztat gegen Daler Kusjajew (72.) hielt Hradecky die Finnen noch im Rennen.

So geht es weiter

Finnland muss im letzten Gruppenspiel in St. Petersburg gegen den Favoriten Belgien antreten. Das Spiel findet am 21. Juni um 21 Uhr statt. Zeitgleich treffen die Russen in Kopenhagen auf Dänemark. Beide Spiele gibt's wie gewohnt auf SRF zu sehen.