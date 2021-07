Legende: Hält bislang alles, was auf seinen Kasten kommt Jordan Pickford. Keystone

Wahrt Jordan Pickford seine weisse Weste bis zum Schluss?

Jahrelang wurde England für seine Torhüter ausgelacht. «Lottergoalies» oder «Fliegenfänger» waren dabei noch die freundlichsten Ausdrücke für Scott Carson, Ben Foster oder Robert Green. In diesem Jahr ist alles anders: Mit Jordan Pickford haben die «Three Lions» einen Mann zwischen den Pfosten, der sein Handwerk versteht. Zwar dürfte so manche Parade stilistisch nicht einem Goalie-Lehrbuch entspringen; der 27-Jährige sorgt jedoch dafür, dass der Ball die Linie nicht überquert.

Pickford tut dies an der EURO 2020 sogar so gut wie noch kein anderer Torhüter an einer EM vor ihm. In den 5 bisher gespielten Partien kassierte er noch kein Gegentor und übertraf damit den Rekord von Deutschlands Manuel Neuer von vor 4 Jahren (4 Spiele ohne Gegentor zum Turnierstart). Baut er seine Serie gegen Dänemark aus, stehen die Chancen auf einen Final-Einzug glänzend.

Wer zieht in den Final ein? England England % Dänemark Dänemark % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Rächt sich der englische Minimalismus?

89 Torchancen hat sich Dänemark bislang an dieser EURO herausgespielt. Das sind in etwa gleich viele wie Italien und Spanien. Der 4. Halbfinalist England hinkt in dieser Hinsicht dagegen weit hinterher. Das Mutterland des Fussballs hat sich in den bisherigen 5 Partien nur gerade 37 Abschlüsse erarbeitet.

Zum Vergleich: Das sind weniger als Polen, Schottland oder die Türkei bei ihrem Out in der Gruppenphase in 3 Partien (!) zustande gebracht hatten. Auf der anderen Seite muss man den Engländern zugutehalten, dass die 37 Chancen zu 8 Treffern reichten – eine Effektivität, die bei der EURO 2020 ihresgleichen sucht.

Behält Schmeichel gegen Kane für einmal die Oberhand?

Harry Kane ist doch noch an der EM angekommen. Nachdem der 27-Jährige in der Gruppenphase blass und torlos geblieben war, traf er zuletzt gegen Deutschland (1) und die Ukraine (2). Im Halbfinal muss er einen ehemaligen Teamkollegen überwinden, will er sein Torkonto weiter füllen: In der Saison 2012/13 spielte Kane eine Saison lang leihweise für Leicester und stand gemeinsam mit Kasper Schmeichel im Kader.

Während der Däne den «Foxes» seither die Treue hält, spielt Kane längst wieder für seinen Herzensklub Tottenham. Besonders sind Spiele gegen Schmeichel für ihn dennoch geblieben – besonders erfolgreich: In 10 Premier-League-Duellen konnte der Stürmer 12 Tore erzielen.

Entscheidet der Kopf das Spiel?

Besonders auf die Engländer trifft diese Binsenwahrheit bei der EM zu, haben sie doch 5 ihrer 8 Tore per Kopf erzielt. Alleine gegen die Ukraine trafen Harry Maguire, Kane und Jordan Henderson so. Nie zuvor seit Beginn der Datenerfassung 1996 hatte sich eine Mannschaft an einer EURO über 3 Kopfball-Tore in einem Spiel freuen können.

Doch Vorsicht ist für die «Three Lions» auch in dieser Hinsicht geboten: Gegen Tschechien zeigte Thomas Delaney beim 1:0, dass auch die Dänen das Spiel mit dem Kopf beherrschen. Und mit Jannik Vestergaard hat der Aussenseiter in dieser Hinsicht ein ganz besonderes Ass im Ärmel: Der Innenverteidiger wird mit genau 2 Metern der grösste Akteur auf dem Rasen sein.