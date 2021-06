Legende: Kommt der Erfolg zurück? Spanien blieb zuletzt an grossen Turnieren unter den Erwartungen. Keystone

Wir stellen Ihnen die 6 Gruppen der EURO 2020 genauer vor.

In der Gruppe E kämpfen Spanien, Polen, Schweden und die Slowakei um das Achtelfinal-Ticket.

um das Achtelfinal-Ticket. Spanien ist Favorit, Polen und Schweden können aber mithalten und die Slowakei ist der gefährliche Aussenseiter.

Die Ausgangslage: Spanien ist auf Wiedergutmachung aus

Nach den glorreichen Jahren von 2008 bis 2012 (zweimal Europa- und einmal Weltmeister) lief es bei den Spaniern nicht mehr rund. An der WM 2014 schied man in der Vorrunde aus, an der EURO 2016 und WM 2018 bedeuteten die Achtelfinals Endstation. Trainer Luis Enrique scheute sich nicht vor unpopulären Entscheidungen und liess den langjährigen Captain Sergio Ramos zuhause.

Spanien ist der Favorit auf den Gruppensieg, dahinter werden sich wohl Polen und Schweden den 2. Rang streitig machen. Während die Polen auf Weltfussballer Robert Lewandowski zählen können und auf dessen Tore angewiesen sind, muss Schweden ohne den verletzten Rückkehrer Zlatan Ibrahimovic auskommen. Die Slowakei, die 2016 als Debütant den Vorstoss in die Achtelfinals geschafft hat, setzt die Hoffnungen auf Rekordtorschütze Marek Hamsik und auf eine massierte Defensive.

Im Fokus: Der Weltfussballer und die Routiniers

Die Augen werden vor allem auf Weltfussballer Lewandowski gerichtet sein. Der Bayern-Spieler, der mit 41 Bundesliga-Treffern den Uralt-Rekord von Gerd Müller übertroffen hat, ist Rekordnationalspieler, Rekordtorschütze sowie Captain – und die grosse Hoffnung Polens.

Die zentralen Rollen nehmen bei allen Teams ohnehin die Routiniers ein: Captain Sergio Busquets (32) – der wegen einer Corona-Erkrankung aber derzeit aussen vor ist – ist bei Spanien der erfahrenste Spieler, Sebastian Larsson (35-jährig, 128 Länderspiele) nimmt bei Schweden die Schlüsselrolle ein und die zentrale Figur bei der Slowakei ist Rekordnationalspieler Hamsik (33).

Was sonst noch zu sagen ist

Spaniens Kader enthält nur 24 statt den 26 erlaubten Spielern. Einen Akteur von Spaniens Rekordmeister Real Madrid sucht man vergeblich im Aufgebot.

Spanien ist das einzige Team, das bislang einen EM-Titel erfolgreich verteidigen konnte (2012).

Sowohl Spanien (Busquets, Diego Llorente) als auch Schweden (Dejan Kulusevski) kämpfen in der Vorbereitung mit Corona-Fällen.

Die Spiele der Gruppe E Anpfiff Partie Ort 14.06.2021, 18 Uhr Polen - Slowakei St. Petersburg 14.06.2021, 21 Uhr Spanien - Schweden Sevilla 18.06.2021, 15 Uhr Schweden - Slowakei St. Petersburg 19.06.2021, 21 Uhr Spanien - Polen Sevilla 23.06.2021, 18 Uhr Slowakei - Spanien Sevilla 23.06.2021, 18 Uhr Schweden - Polen St. Petersburg

Die Trainer

Luis Enrique (ESP/seit 2018): Den Spanier ereilte 2019 ein Schicksalsschlag, als seine Tochter an Krebs starb. Daraufhin stellte er sein Amt temporär zur Verfügung. Im November 2019 kehrte Enrique zurück – dabei gab es Streit mit Stellvertreter Robert Moreno.

Den Spanier ereilte 2019 ein Schicksalsschlag, als seine Tochter an Krebs starb. Daraufhin stellte er sein Amt temporär zur Verfügung. Im November 2019 kehrte Enrique zurück – dabei gab es Streit mit Stellvertreter Robert Moreno. Paulo Sousa (POL/seit 2021): Basels Meistertrainer von 2015 übernahm Polen nach der Qualifikation von Jerzy Brzeczek. Der Portugiese wurde als Spieler zweimal Champions-League-Sieger (1996 und 1997).

Basels Meistertrainer von 2015 übernahm Polen nach der Qualifikation von Jerzy Brzeczek. Der Portugiese wurde als Spieler zweimal Champions-League-Sieger (1996 und 1997). Janne Andersson (SWE/seit 2016): Als Spieler war er nur bei unterklassigen Klubs aktiv. Als Trainer wurde der 58-Jährige Meister mit IFK Norrköping (2015) und führte Schweden 2018 nach zwölfjähriger Pause zur WM.

Als Spieler war er nur bei unterklassigen Klubs aktiv. Als Trainer wurde der 58-Jährige Meister mit IFK Norrköping (2015) und führte Schweden 2018 nach zwölfjähriger Pause zur WM. Stefan Tarkovic (SVK/seit 2020): Der 48-jährige Slowake war zuvor Co-Trainer von Pavel Hapal, der nach dem Playoff-Halbfinal gegen Irland zurücktrat.

So geht's nach der Gruppenphase weiter

Der Gruppensieger spielt im Achtelfinal in Glasgow gegen den Drittplatzierten der Gruppe A, B, C oder D. Der Zweitplatzierte muss in Kopenhagen gegen den 2. aus Pool D ran.