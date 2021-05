Legende: Sind zurück im Nationalteam Thomas Müller und Mats Hummels (rechts). imago images

Deutschland: Löw holt Hummels und Müller zurück

Mats Hummels (32) und Thomas Müller (31) kehren wie erwartet in die deutsche Nationalmannschaft zurück. Die beiden Weltmeister von 2014 waren von Nationalcoach Joachim Löw im Frühjahr 2019 aus der DFB-Auswahl ausgemustert worden. Nun geben sie im Hinblick auf die EM-Endrunde ein Comeback. Hummels und Müller hatten im November 2018 in der Nations League gegen die Niederlande letztmals für Deutschland gespielt. Im Aufgebot fehlt dafür Marco Reus. Dortmunds Captain hatte «nach einer komplizierten, kräftezehrenden Saison» bereits am Dienstag in Rücksprache mit Löw seinen Verzicht auf eine EM-Teilnahme erklärt.

Vorläufiges EM-Kader Deutschland Box aufklappen Box zuklappen Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Bernd Leno (FC Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Verteidigung: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Christian Günter (SC Freiburg), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Koch (Leeds United), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Niklas Süle (Bayern München)

Mittelfeld: Emre Can (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach)

Sturm: Serge Gnabry (Bayern München), Leroy Sane (Bayern München), Kevin Volland (AS Monaco), Timo Werner (FC Chelsea)

Frankreich: Deschamps beruft Benzema ins EM-Aufgebot

Karim Benzema kehrt nach fünfeinhalb Jahren in die französische Nationalmannschaft zurück. Der 33-Jährige von Real Madrid wurde von Trainer Didier Deschamps ins vorläufige Aufgebot des Weltmeisters für die EURO 2020 berufen. Benzema war seit einem Erpressungs-Skandal um ein Sextape im Oktober 2015 nicht mehr Teil der Equipe Tricolore. Bei der paneuropäischen EM soll der Stürmer nun neben Superstar Kylian Mbappe und Antoine Griezmann für Tore sorgen.

Vorläufiges EM-Kader Frankreich Box aufklappen Box zuklappen Tor: Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Mike Maignan (OSC Lille), Steve Mandanda (Olympique Marseille).

Verteidigung: Lucas Digne (FC Everton), Leo Dubois (Olympique Lyon), Lucas Hernandez (Bayern München), Presnel Kimpembe (Paris St. Germain), Jules Kounde (FC Sevilla), Clement Lenglet (FC Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern München), Raphael Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (FC Chelsea).

Mittelfeld: N'Golo Kante (FC Chelsea), Thomas Lemar (Atletico Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur), Corentin Tolisso (Bayern München).

Sturm: Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern München), Ousmane Dembele (FC Barcelona), Olivier Giroud (FC Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelona), Kylian Mbappé (Paris St. Germain), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach).

Belgien: «Rote Teufel» mit Witsel und Hazard

Belgien-Nationaltrainer Roberto Martinez hat überraschend Axel Witsel vom Bundesligisten Borussia Dortmund für die paneuropopäische EM-Endrunde nominiert. Der 28-Jährige war im Januar an der Achillessehne operiert worden und fällt seitdem aus. Eine EM-Teilnahme war daher bisher fraglich gewesen. Auch Captain Eden Hazard, der wegen verschiedener Verletzungen und einer Corona-Infektion seit November 2019 kein Länderspiel mehr bestritten hat, wurde ins Aufgebot berufen.