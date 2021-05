Legende: Fehlt im spanischen EM-Kader Sergio Ramos. imago images

Spanien: Ramos überraschend nicht im Aufgebot

Luis Enrique hat bei der Verkündung des spanischen Kaders für die EURO 2020 für einen Knall gesorgt. Der Nationaltrainer verzichtet in seinem 24-köpfigen Aufgebot auf Captain und Rekordnationalspieler Sergio Ramos. Der Abwehrchef von Real Madrid war zuletzt sehr verletzungsanfällig und absolvierte in den vergangenen Monaten nur wenige Spielminuten. Die mangelnde Spielpraxis nannte Luis Enrique dann auch als Grund für die Nicht-Nominierung des 180-fachen Internationalen. Er habe Ramos am Sonntag über seine Entscheidung informiert, so der Trainer. «Es war ein schwieriges Gespräch, weil es eine harte Entscheidung ist. Über die Details des Gesprächs werde ich aber nichts verraten, das ist vertraulich.» Speziell ist auch, dass kein einziger Akteur von Real Madrid im Aufgebot der Spanier figuriert. Das gab es bei einem grossen Turnier zuvor noch nie.

Vorläufiges WM-Kader Spanien Box aufklappen Box zuklappen Tor: Unai Simon (Athletic Bilbao), David de Gea (Manchester United), Robert Sanchez (Brighton)

Verteidigung: José Gaya (Valencia), Jordi Alba (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric Garcia (Manchester City), Diego Llorente (Leeds United), César Azpilicueta (Chelsea), Marcos Llorente (Atlético)

Mittelfeld: Sergio Busquets (Barcelona), Rodri (Manchester City), Pedri (Barcelona), Thiago (Liverpool), Koke (Atlético), Fabián Ruiz (Napoli)

Sturm: Dani Olmo (RB Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Alvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolverhampton), Pablo Sarabia (PSG)

Deutschland: Löw holt Hummels und Müller zurück

Mats Hummels (32) und Thomas Müller (31) kehren wie erwartet in die deutsche Nationalmannschaft zurück. Die beiden Weltmeister von 2014 waren von Nationalcoach Joachim Löw im Frühjahr 2019 aus der DFB-Auswahl ausgemustert worden. Nun geben sie im Hinblick auf die EM-Endrunde ein Comeback. Hummels und Müller hatten im November 2018 in der Nations League gegen die Niederlande letztmals für Deutschland gespielt. Im Aufgebot fehlt dafür Marco Reus. Dortmunds Captain hatte «nach einer komplizierten, kräftezehrenden Saison» bereits am Dienstag in Rücksprache mit Löw seinen Verzicht auf eine EM-Teilnahme erklärt.

Vorläufiges EM-Kader Deutschland Box aufklappen Box zuklappen Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Bernd Leno (FC Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Verteidigung: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Christian Günter (SC Freiburg), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Koch (Leeds United), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Niklas Süle (Bayern München)

Mittelfeld: Emre Can (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach)

Sturm: Serge Gnabry (Bayern München), Leroy Sane (Bayern München), Kevin Volland (AS Monaco), Timo Werner (FC Chelsea)

Frankreich: Deschamps beruft Benzema ins EM-Aufgebot

Karim Benzema kehrt nach fünfeinhalb Jahren in die französische Nationalmannschaft zurück. Der 33-Jährige von Real Madrid wurde von Trainer Didier Deschamps ins vorläufige Aufgebot des Weltmeisters für die EURO 2020 berufen. Benzema war seit einem Erpressungs-Skandal um ein Sextape im Oktober 2015 nicht mehr Teil der Equipe Tricolore. Bei der paneuropäischen EM soll der Stürmer nun neben Superstar Kylian Mbappe und Antoine Griezmann für Tore sorgen.

Vorläufiges EM-Kader Frankreich Box aufklappen Box zuklappen Tor: Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Mike Maignan (OSC Lille), Steve Mandanda (Olympique Marseille).

Verteidigung: Lucas Digne (FC Everton), Leo Dubois (Olympique Lyon), Lucas Hernandez (Bayern München), Presnel Kimpembe (Paris St. Germain), Jules Kounde (FC Sevilla), Clement Lenglet (FC Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern München), Raphael Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (FC Chelsea).

Mittelfeld: N'Golo Kante (FC Chelsea), Thomas Lemar (Atletico Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur), Corentin Tolisso (Bayern München).

Sturm: Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern München), Ousmane Dembele (FC Barcelona), Olivier Giroud (FC Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelona), Kylian Mbappé (Paris St. Germain), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach).

Belgien: «Rote Teufel» mit Witsel und Hazard

Belgien-Nationaltrainer Roberto Martinez hat überraschend Axel Witsel vom Bundesligisten Borussia Dortmund für die paneuropäische EM-Endrunde nominiert. Der 28-Jährige war im Januar an der Achillessehne operiert worden und fällt seitdem aus. Eine EM-Teilnahme war daher bisher fraglich gewesen. Auch Captain Eden Hazard, der wegen verschiedener Verletzungen und einer Corona-Infektion seit November 2019 kein Länderspiel mehr bestritten hat, wurde ins Aufgebot berufen.

Vorläufiges EM-Kader Belgien Box aufklappen Box zuklappen Tor: Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Brügge), Matz Sels (Racing Strassburg)

Verteidigung: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur), Dedryck Boyata (Hertha), Jason Denayer (Olympique Lyon), Jan Vertonghen (Benfica Lissabon), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe), Timothy Castagne (Leicester City), Thomas Meunier (Borussia Dortmund)

Mittelfeld: Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Nacer Chadli (Istanbul Basaksehir), Leander Dendoncker (Wolverhampton Wanderers), Kevin De Bruyne (Manchester City), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Dennis Praet (Leicester City), Youri Tielemans (Leicester City), Hans Vanaken (Brügge), Axel Witsel (Borussia Dortmund)

Sturm: Michy Batshuayi (Crystal Palace), Christian Benteke (Crystal Palace), Jeremy Doku (Stade Rennes), Eden Hazard (Real Madrid), Romelu Lukaku (Inter Mailand), Dries Mertens (Napoli), Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion)

Portugal: Mit Superstars Ronaldo und Felix

Die grossen Überraschungen blieben beim vorläufigen Aufgebot von Titelverteidiger Portugal aus. Angeführt wird das Kader einmal mehr von Superstar Cristiano Ronaldo, der 2021 seine 5. EM-Endrunde bestreiten wird. Im portugiesischen Sturm dürfte neben João Félix auch André Silva für Furore sorgen. Der 25-Jährige erzielte für den Bundesligisten Eintracht Frankfurt 27 Liga-Treffer.