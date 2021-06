Verfolgen Sie das Startspiel des Schweizer Nationalteams an der EURO 2020 in Baku gegen Wales wie folgt live bei SRF zwei und in der Sport App (mit Stream und Ticker):

Samstag ab 14:00 Uhr – Anpfiff um 15:00 Uhr

SRF bietet an der EM den vollumfänglichen Service und überträgt alle 51 Partien live.