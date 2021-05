Italien: Mancini nominiert 33 Spieler

Die Verteidiger Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini, Mittelfeldspieler Marco Verratti sowie die Stürmer Ciro Immobile und Lorenzo Insigne führen das 33 Mann starke provisorische Kader an, das Italiens Auswahlchef Roberto Mancini für die EURO nominiert hat. Als Neuling an Bord ist der 21-jährige Sassuolo-Stürmer Giacomo Raspadori. Chelseas Emerson Palmieri und Jorginho figurieren nicht auf der Liste, da sie im Champions-League-Final engagiert sind. Es wird damit gerechnet, dass sie ins endgültige Kader nachrutschen.

Vorläufiges EM-Kader Italien Box aufklappen Box zuklappen Tor: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino) Abwehr: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini (beide Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris SG), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola (beide AS Roma), Rafael Toloi (Atalanta Bergamo) Mittelfeld: Nicolo Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (AS Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Matteo Pessina (Atalanta Bergamo), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris SG) Sturm: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi, Federico Chiesa (beide Juventus), Vincenzo Grifo (SC Freiburg), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris SG), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

Wales: Robson-Kanu nicht im Aufgebot

Mit den Offensivstars Gareth Bale und Aaron Ramsay, aber ohne Hal Robson-Kanu, einem der Helden der EM 2016, nimmt Wales die EURO-Vorbereitung in Angriff. Der 32-jährige Stürmer, der in dieser Saison für Absteiger West Bromwich Albion nur zwei Tore erzielt hatte, wurde von Interims-Nationalcoach Robert Page nicht in sein 28-Mann-Kader aufgenommen. Page führt Wales an die Euro, weil der nominelle Cheftrainer Ryan Giggs wegen mutmasslicher häuslicher Gewalt unter Anklage steht.

Vorläufiges EM-Kader Wales Box aufklappen Box zuklappen Tor: Wayne Hennessey (Crystal Palace), Adam Davies (Stoke), Danny Ward (Leicester) Abwehr: Ben Davies (Tottenham), Chris Gunter (Charlton), James Lawrence (St. Pauli), Tom Lockyer (Luton), Chris Mepham (Bournemouth), Rhys Norrington-Davies (Stoke), Joe Rodon (Tottenham), Neco Williams (Liverpool) Mittelfeld: Joe Allen (Stoke), Joe Morrell (Luton), Ethan Ampadu (Sheffield Utd), David Brooks (Bournemouth), Rubin Colwill (Cardiff), Dylan Levitt (Istra 1961), Aaron Ramsey (Juventus), Matthew Smith (Doncaster), George Thomas (Queens Park Rangers), Jonathan Williams (Cardiff), Harry Wilson (Cardiff) Angriff: Gareth Bale (Tottenham), Mark Harris (Cardiff), Tom Lawrence (Derby), Rabbi Matondo (Schalke), Kieffer Moore (Cardiff), Tyler Roberts (Leeds)

Türkei: 15 Söldner im türkischen 30-Mann-Kader

Der türkische Nationalcoach Senol Günes hat vor dem ersten Trainingslager (ab 18.5. in Antalya) 30 Spieler in sein vorläufiges Aufgebot berufen. Im Kader des Schweizer EM-Gruppengegners stehen 15 Legionäre und 15 Süper-Lig-Akteure. Zu den bekanntesten Spielern gehören Milans Hakan Calhanoglu, die Verteidiger Ozan Kabak und Caglar Söyüncü oder Lilles Burak Yilmaz. Dabei sind auch drei Neulinge (Ridvan Yilmaz, Kerem Aktürkoglu und Halil Dervisoglu). Das definitive EM-Kader darf 26 Namen umfassen.

Vorläufiges EM-Kader Türkei Box aufklappen Box zuklappen Tor: Mert Günok (Basaksehir), Ugurcan Cakir (Trabzonspor), Altay Bayindir (Fenerbahce), Gökhan Akkan (Caykur Rizespor). Verteidigung: Zeki Celik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus Turin), Ozan Kabak (Liverpool), Caglar Söyüncü (Leicester), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meras (Le Havre), Ridvan Yilmaz (Besiktas) Mittelfeld: Mahmut Tekdemir (Basaksehir), Okay Yokuslu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyali (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Besiktas), Ozan Tufan (Fenerbahce), Orkun Kökcü (Feyenoord), Yusuf Yazici (Lille), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce), Hakan Calhanoglu (AC Milan) Sturm: Cengiz Ünder (Leicester), Efecan Karaca (Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoglu (Galatasaray), Burak Yilmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Düsseldorf), Halil Ibrahim Dervisoglu (Galatasaray)