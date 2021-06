Legende: Die entscheidende Szene Gareth Southgate scheitert mit seinem Penalty an Deutschlands Keeper Andy Köpke. imago images

England gegen Deutschland. Es ist das ewige Duell, der Vergleich zwischen dem Mutterland des Fussballs und dem EM-Rekordsieger aus dem fussballverrückten Deutschland. Eine Affiche, die Emotionen weckt und schon viele Geschichten schrieb.

36 Mal standen sich die beiden Nationalmannschaften bislang gegenüber. Die Briten führen mit 16:13 Siegen, doch auf der grossen Bühne jubelten meist die Deutschen, so wie in den letzten vier K.o.-Duellen.

Das Trauma vom Elfmeterschiessen

Das englische Scheitern in der K.o.-Phase, insbesondere in Penaltyschiessen wie 1990 und 1996 gegen die Deutschen, hat Züge eines Traumas, zu dem wohl auch der englische Boulevard mit seiner bissigen Aufarbeitung beiträgt.

Geht es in die entscheidenden Partien, werden all die Erinnerungen an die Fehlschüsse und Fehlschützen regelmässig aus dem Archiv geholt. Während sie sich auf der Insel immer aufs Neue über die flatternden Nerven ihrer Spieler mokieren, spotten sie in Deutschland, das Penaltyschiessen sei erfunden worden, um Engländer zu blamieren.

Auch Gareth Southgate, Englands heutiger Nationaltrainer, ist ein gebranntes Kind. An der EM 1996 hatte er selbst einen Penalty gegen die Deutschen verschossen. Die Engländer schieden dadurch im Halbfinal aus.

Der WM-Final 1966

Nun also die nächste Chance für England - mit Southgate als Coach, im Londoner Wembley-Stadion wie 1996. Tatsächlich gibt es auch eine schöne Erinnerung an den Ort: Das (alte) Wembley war auch Schauplatz des bislang grössten Erfolgs über «The Germans».

1966 gewann England den WM-Final 4:2 nach Verlängerung und holte seinen bis heute einzigen grossen Titel, dank dem berühmten «Wembley-Tor» von Geoff Hurst zum 3:2, das möglicherweise keines war.

Englische Revanchegelüste

Ansonsten endeten die Endrunden für England ausnahmslos bitter und oft mit Dramen, Tränen, Hohn und Spott. Viermal - 1970, 1990, 1996 und 2010 - bedeutete Deutschland Endstation. Ganz besonders jene Niederlagen wecken Revanchegelüste.

Auch Southgate will der Historie ein neues, positives Kapitel hinzufügen: «Diese Mannschaft kann mit diesem Spiel Geschichte schreiben und den Menschen für die Zukunft Erinnerungen an Duelle zwischen Deutschland und England mitgeben, die anders sind als die, mit denen sie in den letzten Tagen überflutet worden sind.»