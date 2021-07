Im ersten Halbfinal kommt es bei der EURO zwischen Italien und Spanien zu einem Kracher. Beide Teams sind in blendender Verfassung.

Legende: Wer zieht in den EURO-Final ein? Spanien oder Italien. Keystone

Wann wird gespielt?

Das Spiel bildet den Auftakt in die Halbfinals und geht am Dienstag, 6. Juli, um 21 Uhr über die Bühne. Die Partie können Sie wie gewohnt auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen. Das Vorprogramm startet um 20:10 Uhr.

Wo wird gespielt?

Das Wembley in London ist Schauplatz der Partie, bis zu 60'000 Zuschauer sollen zugelassen werden. Während die Italiener bereits den Achtelfinal gegen Österreich im englischen Nationalstadion absolviert haben, wird es für Spanien der erste Auftritt in London sein.

Was bisher geschah

Italien hat sich im Verlauf des Turniers zum grossen Turnierfavoriten gemausert. Mit Leichtigkeit setzte sich das Team von Roberto Mancini in der Schweizer Gruppe A durch. Im Achtelfinal forderte Österreich der «Squadra Azzurra» alles ab, weshalb sich der Favorit erst nach der Verlängerung mit 2:1 durchsetzen konnte.

Am Freitag folgte die vorläufige Krönung aus italienischer Sicht. Gegen Mitfavorit Belgien zeigte das Team um Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci als Haudegen in der Innenverteidigung eine reife Leistung und warf die «Roten Teufel» mit 2:1 aus dem Turnier.

Nach einem holprigen Start in die Endrunde mit zwei enttäuschenden Remis gegen Schweden (0:0) und Polen (1:1), sicherte sich Spanien mit einem deutlichen 5:0-Sieg gegen die Slowakei die Qualifikation für den Achtelfinal. Dort kam es zum spektakulären Schlagabtausch mit Kroatien. Gegen den WM-Finalisten setzten sich die Iberer trotz 2-Tore-Führung erst nach Verlängerung mit 5:3 durch.

Im Viertelfinal mühte sich Spanien mit der Schweiz ab. Trotz Führung, Überzahl, zahlreichen Torabschlüssen und gewohnt viel Ballbesitz der «Roja» kam es zu einem Elfmeterschiessen, welches der Weltmeister von 2010 für sich entscheiden konnte.

Facts & Figures

32 Spiele ohne Niederlage stellen die längste Serie in der Geschichte der italienischen Nationalmannschaft dar! Den bisherigen Rekord von 30 Länderspielen ohne Niederlage von 1935 bis 1939 unter Vittorio Pozzo hat Mancini mit seinem Team zuletzt überboten.

Nur Italien spielte bei Europameisterschaften mehr Verlängerungen (8) als Spanien und übte sich bei dieser EM im Achtelfinal gegen Österreich in dieser Disziplin. Die fünf italienischen Elfmeterschiessen bei Europameisterschaften sind mit Spanien geteilter Rekord.

Bei vier der fünf EM-Spiele Spaniens stand es nach 90 Minuten unentschieden. Das erinnert an 2016 und den damaligen Europameister: Bei Portugal stand es vor fünf Jahren sogar bei sechs der sieben Spiele nach 90 Minuten remis.

Dass Spanien bei dieser EURO so häufig zittern musste, haben sich die Iberer selbst zuzuschreiben, es hätte alles viel einfacher laufen können: Spanien hatte schon 15 Grosschancen, vergab aber 9 davon. Unter anderem scheiterten die Spanier mit 4 ihrer 7 Elfmeter (inklusive des Elfmeterschiessens gegen die Schweiz).

England oder Dänemark im Final als Gegner?

Im zweiten Halbfinal werden sich England und das Überraschungsteam aus Dänemark am Mittwoch ebenfalls im Wembley messen. Auch diese Partie können Sie ab 21:00 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen.

Wer zieht in den Final ein? Italien Italien % Spanien Spanien % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.