Legende: Meinungsstarke Spieler Alex Frei und Johann Vogel galten nicht nur in der Nationalmannschaft (hier nach einem Spiel im Jahr 2005) als Alphatiere. Keystone

Eine EM haben Alex Frei und Johann Vogel zusammen absolviert: 2004 in Portugal, als die Schweiz in der Gruppenphase scheiterte. 17 Jahre später sind beide ambitionierte Jungtrainer: Frei bei Wil in der Challenge League, Vogel beim SFV in der U19.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen «Gredig direkt» mit Alex Frei und Johann Vogel sehen Sie am Donnerstag, 10. Juni ab 22:25 Uhr auf SRF 1.

Zwei Tage vor dem ersten Spiel der Schweiz an der EURO 2020 gegen Wales sind die beiden zu Gast bei «Gredig direkt». Was erwarten die ehemaligen Captains von diesem Turnier? Warum war ihr eigenes Verhältnis zur Nati nicht immer unproblematisch?

Bei Urs Gredig schöpfen Rekordtorschütze Frei und das einstige Supertalent Vogel (Nati-Debüt am 18. Geburtstag) aus einem Erfahrungsschatz von kombiniert 178 Länderspielen.