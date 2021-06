Noch ist offen, ob die Schweiz die Achtelfinals an der EURO erreichen wird. Am Ende muss sie 2 andere Gruppendritte hinter sich lassen. Nur die 4 besten Gruppendritten ziehen in die K.o.-Phase ein. Das Team von Vladimir Pektovic ist also auf Gedeih und Verderb auf die Resultate der anderen Gruppen angewiesen.

Rangliste der Gruppendritten

Spiele Tore Punkte 1. Schweiz

3 4:5 4 2. Portugal

2

5:4 3 3. Österreich

2 3:3 3 4. Finnland

2 1:1 3 5. Spanien

2 1:1 2 6. Kroatien

2 1:2 1

Um unter die besten 4 Gruppendritten zu kommen, müssen 2 der folgenden 5 Szenarien eintreffen:

Gruppe B: Belgien schlägt Finnland. Oder Dänemark gewinnt gegen Russland.

Gruppe C: Bei der Partie Österreich gegen die Ukraine gibt es einen Sieger.

Gruppe D: Die Partie zwischen Kroatien und Schottland endet unentschieden, oder Schottland gewinnt nur mit einem Tor Unterschied und erzielt dabei nicht mehr als 4 Tore. Bei einem 4:3 müsste im Zweifelsfall die Fairplay-Wertung entscheiden, weil Schottland und die Schweiz dann das gleiche Torverhältnis (4:5) aufweisen würden.

Gruppe E: Polen gewinnt nicht gegen Schweden.

Gruppe F: Frankreich gewinnt gegen Portugal.

Die Achtelfinal-Szenarien

Sollte die Schweiz unter den besten 4 Gruppendritten landen, gibt es 3 Möglichkeiten: Die Schweiz trifft auf den Sieger der Gruppe B, E oder F.

Gruppe B (am Sonntag, 27.6., um 21:00 Uhr in Sevilla)

Belgien dürfte nach den 2 Siegen in den ersten beiden Spielen die Gruppe ziemlich sicher gewinnen. Russland und Finnland liegen mit je 3 Punkten auf den Rängen 2 und 3.

Gruppe E (am Dienstag, 29.6., um 21:00 Uhr in Glasgow)

Schweden führt die Gruppe mit 4 Punkten an und könnte Platz 1 mit einem Sieg zum Abschluss gegen Polen behaupten. Dann käme es zur Revanche des WM-Achtelfinals von Russland 2018, an welchen die Schweizer schmerzliche Erinnerungen haben. Hinter Schweden lauern die Slowakei (3) und Spanien (2), die im letzten Gruppenspiel noch aufeinandertreffen.

Gruppe F (am Montag, 28.6., um 21:00 Uhr in Bukarest)

Die Hammergruppe schlechthin mit Frankreich auf Platz 1 (4 Punkte), dahinter Deutschland und Portugal mit je 3 Zählern. Titelverteidiger Portugal trifft zum Abschluss noch auf Weltmeister Frankreich, Deutschland misst sich mit Ungarn.