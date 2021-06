Legende: Zeigt den Franzosen und Schweizern, wo's langgeht. Fernando Rapallini. Keystone

Rapallini arbitriert Frankreich - Schweiz

Fernando Rapallini ist als Referee für das Achtelfinalduell zwischen Frankreich und der Schweiz am Montagabend um 21 Uhr in Bukarest bestimmt worden. Der 43-jährige Argentinier ist der erste Südamerikaner und der zweite Nicht-Europäer überhaupt (nach dem Ägypter Gamal Al-Ghandour bei der EM 2000), der bei einer EURO zum Einsatz kommt. Rapallini arbitrierte an diesem Turnier bereits die Begegnungen Ukraine - Nordmazedonien (2:1) sowie Kroatien - Schottland (3:1). Vor 2 Jahren hatte er erstmals auf globalem Parkett walten dürfen: bei der U20-WM in Polen.