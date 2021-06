Legende: Der Griff ans Knie Für Ousmane Dembélé ist die EM bereits wieder beendet. imago images

Frankreich: EM-Out für Dembélé

Für Frankreichs Flügelstürmer Ousmane Dembélé ist die EM beendet. Der Barcelona-Profi zog sich am Samstag im 2. Gruppenspiel des Weltmeisters gegen Ungarn (1:1) eine Knieverletzung zu, wie der französische Fussball-Verband FFF am Montag mit Berufung auf Röntgenuntersuchungen mitteilte. Der 24-jährige Dembélé war gegen Ungarn in der 57. Minute eingewechselt worden und musste 30 Minuten später schon wieder vom Platz.

Schottland: Gilmour positiv auf Corona getestet

Schottland muss am Dienstag im letzten Gruppenspiel gegen Kroatien ohne Shootingstar Billy Gilmour auskommen. Wie der schottische Verband am Montag mitteilte, wurde der 20-Jährige vom FC Chelsea positiv auf das Coronavirus getestet. Gilmour muss sich nach Rücksprache mit den englischen Behörden nun 10 Tage lang in Isolation begeben, hiess es in der Mitteilung. Die Schotten haben ihr Basiscamp während der EM nicht in der Heimat, sondern im nordenglischen Darlington aufgeschlagen.