Legende: Leitet den EM-Final Björn Kuipers. imago images

Niederländischer Schiedsrichter im EM-Final

Der Niederländer Björn Kuipers pfeift am Sonntag den EM-Final zwischen Italien und England im Londoner Wembley. Für den 48-Jährigen ist es die vierte Spielleitung an dieser Endrunde, nachdem er in der Vorrunde Dänemark gegen Belgien und Slowakei gegen Spanien sowie den Viertelfinal Tschechien gegen Dänemark gepfiffen hat.

Dänemark: Schmeichel von Laser gestört

Dänemark-Torhüter Kasper Schmeichel ist während des EM-Halbfinals gegen England Opfer von Laser-Attacken geworden. Vor dem spielentscheidenden Elfmeter war gut zu sehen, wie ein grüner Laserstrahl im Gesicht des dänischen Keepers umherwanderte. Offenbar wollten englische Fans den 34-Jährigen vor Ausführen des Strafstosses irritieren und ablenken. Schmeichel parierte dennoch, allerdings traf Harry Kane (104.) im Nachschuss zum 2:1-Schlussresultat. Offenbar war dies keine einmalige Aktion während der Partie im Wembley-Stadion. Dänemarks Abwehrspieler Jannik Vestergaard berichtete von zahlreichen Laser-Attacken auf Schmeichel. Die Uefa kündigte Ermittlungen an.

England: 20 Festnahmen nach dem Halbfinal

Bei Feiern zum Halbfinalsieg der englischen Nationalmannschaft in London hat die Polizei 20 Menschen festgenommen. Dabei habe es sich unter anderem um Körperverletzung, Störung der öffentlichen Ordnung sowie Angriffe auf Polizisten gehandelt, teilte die Behörde in der Nacht zum Donnerstag auf Twitter mit.

Italien: Mattarella einer von 1000 Italienern

Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella will am Sonntag zum EM-Final nach London reisen. Der Quirinalspalast bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Ansa. Die «Squadra Azzurra» trifft im Wembley-Stadion auf England (live ab 20 Uhr bei SRF zwei und in der Sport App). Der italienische Fussballverband FIGC teilte ausserdem die Auflagen mit, unter denen 1000 Zuschauer aus Italien zum Spiel reisen dürfen. Die Italien-Fans müssen demnach bestimmte Charterflüge für die Anreise nutzen, einen negativen PCR-Test vorlegen und bei ihrer Rückkehr nach Italien 5 Tage in Quarantäne.