Legende: Die EURO findet ohne ihn statt Arkadiusz Milik fällt verletzt aus. imago images

Polen: Milik fällt verletzt aus

Polen muss bei der EURO auf Arkadiusz Milik verzichten. Wie der polnische Verband mitteilte, leidet der Akteur von Olympique Marseille noch an den Folgen einer Knieverletzung. Trainer Paulo Sousa will zunächst keinen Spieler nachnominieren. Polen bestreitet sein EM-Auftaktspiel am 14. Juni in St. Petersburg gegen die Slowakei. In der Gruppe E sind Spanien (19. Juni) und Schweden (23. Juni) die weiteren Gegner.