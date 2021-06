Legende: Das Tragen einer Maske ist wieder Pflicht Fans verfolgen das Auftaktspiel der Russen beim Public Viewing in St. Petersburg. imago images

Mehr Einschränkungen in St. Petersburg

Die Behörden der russischen EM-Gastgeberstadt St. Petersburg haben auf die gestiegenen Corona-Fallzahlen mit Restriktionen reagiert. So soll etwa in den Fanzonen kein Essen mehr verkauft werden, Restaurants müssen zwischen 14:00 und 18:00 Uhr geschlossen bleiben. Ausserdem wird eine Maskenpflicht bei allen öffentlichen Events eingeführt, auch bei Open-Air-Veranstaltungen. St. Petersburg, das tausende ausländische Gäste für die EM-Spiele erwartet, ist neben Moskau die am schlimmsten von Corona betroffene Stadt in Russland.

Dragovic kann aufatmen

Österreichs Verteidiger Aleksandar Dragovic verletzte sich beim EM-Auftaktsieg seiner Farben gegen Nordmazedonien nicht schwer. Der 30-Jährige habe sich eine «doppelte Rissquetschwunde um das rechte Auge» zugezogen und sei genäht worden, teilte der österreichische Verband mit. Es lägen aber keine Zeichen einer Gehirnerschütterung vor. Dragovic, der beim 3:1 der Österreicher am Sonntag zur Pause ausgewechselt worden war, sollte heute Montag ganz normal am Regenerationstraining in Seefeld teilnehmen können.

