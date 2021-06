Legende: Fährt unverhofft an die EM Englands Ben White (l.). imago images

England: White nachnominiert

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hat Verteidiger Ben White nachträglich in sein EM-Kader berufen. Der 23-Jährige vom Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion ersetzt Trent Alexander-Arnold von Liverpool, der sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte. White hatte erst in der vergangenen Woche beim Testspiel gegen Österreich (1:0) sein Debüt für das Nationalteam gegeben. Bei der EM-Generalprobe am Sonntagabend in Middlesbrough gegen Rumänien (1:0) spielte er durch, obwohl er zunächst nicht für das 26-köpfige EM-Kader nominiert worden war.