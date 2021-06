Legende: Können zahlreicher nach Bukarest reisen Die Fans der Schweizer Nati. Keystone

Halbvolle Ränge in Bukarest

Die Behörden in Rumänien erhöhen die Zuschauerkapazität für den Achtelfinal vom Montag zwischen der Schweiz und Weltmeister Frankreich. Die UEFA darf nun 50 Prozent der verfügbaren Plätze verkaufen. Die Kapazität im Bukarester Nationalstadion liegt damit bei 26'900. Für das Spiel vom Montag wurden bislang 22'000 Tickets abgesetzt. Für die drei Gruppenspiele hatte das Stadion nur zu einem Viertel gefüllt werden dürfen.

Reise-Verzögerungen bei Tschechien

Das tschechische Team konnte am Samstag am Tag vor dem Achtelfinal gegen die Niederlande nicht plangemäss nach Budapest fliegen. Aufgrund technischer Probleme der Maschine reiste die Mannschaft erst am Abend von Prag in die ungarische Hauptstadt, nachdem sie zuvor noch eine Trainingseinheit absolviert hatte.