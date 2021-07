Legende: Einmal Verlängerung, einmal Penaltyschiessen Spanien hat sich auf dramatischem Weg in den Halbfinal gekämpft. Keystone

Italien – Spanien

Wann: Dienstag, 6. Juli, 21:00 Uhr

Wo: Wembley, London

Im ersten Halbfinal der diesjährigen EM messen sich die beiden Bezwinger der Schweizer Nati. Nachdem die Italiener im Achtelfinal gegen Österreich noch in die Verlängerung mussten, blieb ihnen dies gegen Belgien erspart. Die «Squadra Azzurra» rettete das 2:1 über die Zeit. Bei Spanien war in der K.o.-Phase bislang immer Drama angesagt: Erst rang «La Roja» Kroatien 5:3 nach Verlängerund nieder. Im Viertelfinal gegen die Schweiz dann ... ach, Sie wissen ja.

Home, Sweet Home Box aufklappen Box zuklappen Der Heimvorteil schien auch in den coronabedingt ausgedünnten Stadien eine Rolle gespielt zu haben. Sämtliche 4 Halbfinalisten bestritten die Spiele in der Gruppenphase zuhause: Italien in Rom, Spanien in Sevilla, England in London und Dänemark in Kopenhagen. Ein Fakt der für die Engländer spricht. Sie spielen den Halbfinal und auch ein allfälliges Endspiel im heimischen Wembley.

Wer im Halbfinal auf der Strecke bleibt, erhält schon im Oktober eine Chance auf Revanche. Denn im Semifinal des – zugegebenermassen etwas weniger attraktiven – Nations-League-Finalturniers stehen sich Italien und Spanien erneut gegenüber. Zum Direktduell kam es übrigens schon an der letzten EM: 2016 warf Italien die Spanier im Achtelfinal mit 2:0 aus dem Wettbewerb. In der Quali zur WM 2018 sorgten die Iberer mit einem 3:0 auswärts und einem 1:1 zuhause wiederum dafür, dass Italien das Turnier verpasste.

England – Dänemark

Wann: Mittwoch, 7. Juli, 21:00 Uhr

Wo: Wembley, London

Im zweiten Halbfinal, ebenfalls im Wembley, geniesst England Heimvorteil. Die nominell glänzend besetzte Offensive um Harry Kane kam erst in der K.o.-Phase in Fahrt. Nach einer bescheidenen Leistung in der Gruppenphase mit nur 2 Toren in 3 Spielen bewiesen Kane und Co. gegen Deutschland (2:0) und vor allem die Ukraine (4:0) ihr immenses Offensivpotenzial. Doch auch die Defensive braucht sich nicht zu verstecken: Keeper Jordan Pickford musste noch kein einziges Gegentor hinnehmen. Dänemark seinerseits erlebt gerade einen scheinbar nie endenden Traum. Nach 2 Niederlagen zum Auftakt schien die Gruppenphase Endstation zu bedeuten. Doch das Drama um Christian Eriksen (Kollaps auf dem Spielfeld im 1. Gruppen-Spiel) schweisst die Dänen scheinbar derart zusammen, dass plötzlich alles möglich scheint. Sogar der Titel, wie beim sensationellen Triumph 1992?

Attraktiver Angriffsfussball mit vielen Toren? Das waren die Duelle im Vorjahr beileibe nicht. In der Nations League setzten sich die Dänen 1:0 in England durch, im Hinspiel hatte es ein 0:0 gegeben. Zuvor traf man an einem Turnier letztmals 2002 aufeinander. Dort liessen die «Three Lions» den Dänen keine Chance und kegelten sie im Achtelfinal mit 3:0 aus dem Turnier. Der heutige Trainer Englands, Gareth Southgate, sass dabei auf der Ersatzbank.