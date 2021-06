Legende: Wiedersehen macht (hoffentlich) Freude Die Nati und Spanien trafen erst vergangenen November in der Nations League aufeinander (1:1). Keystone

Schweiz - Spanien

Wann: Freitag, 2. Juli, 18:00 Uhr

Wo: Krestowski-Stadion Sankt Petersburg

Im ersten Viertelfinal der diesjährigen EM nimmt die Schweiz am Freitagabend Mass an Spanien. Der Einzug von «La Roja» unter die letzten Acht war zwar nicht ganz so dramatisch wie derjenige der Nati, doch auch zwischen Spanien und Kroatien hiess es nach 90 Minuten 3:3. Mit zwei Treffern in der Verlängerung stellte der Europameister von 2008 und 2012 den Sieg nach verspielter 3:1-Führung aber letztlich souverän sicher. Und erzielte wie bereits im letzten Gruppenspiel gegen die Slowakei erneut 5 Tore.

Aber auch die Nati hat bewiesen, dass sie Tore schiessen kann. Zuerst gegen die Türken, dann gegen die Franzosen. Und obendrein macht auch der Blick zurück Mut: Im November trennten sich die Schweiz und Spanien in der Nations League 1:1, wobei Yann Sommer gleich zwei Penaltys von Sergio Ramos parierte. Und 2010 hatte die Nati gegen Spanien dank einem gewissen Gelson Fernandes für eine der grössten WM-Sensationen überhaupt gesorgt.

Belgien - Italien

Wann: Freitag, 2. Juli, 21:00 Uhr

Wo: Arena in München

Im zweiten Viertelfinal stehen sich mit Belgien und Italien zwei Mannschaften gegenüber, die ihren Achtelfinal nur mit Ach und Krach für sich entscheiden konnten. In der Gruppenphase glänzten beide Teams noch mit je 7 erzielten Treffern. Gegen Portugal taten sich die Belgier (1:0) offensiv aber ebenso schwer wie die Italiener gegen aufopfernd kämpfende Österreicher (2:1 n.V.). Das letzte Duell zwischen den beiden Nationen liegt schon etwas länger zurück. An der EURO 2016 gewann Italien das Gruppenspiel gegen die «Roten Teufel» mit 2:0.

Tschechien - Dänemark

Wann: Samstag, 3. Juli, 18:00 Uhr

Wo: Nationalstadion in Baku

Mit ihrem 2:0-Sieg gegen die Niederländer haben die Tschechen für eine grosse Überraschung gesorgt. Nun träumt man vom ganz grossen Wurf – auch, weil der Gegner im Viertelfinal keines der grossen europäischen Schwergewichte ist. Aber aufgepasst auf die Dänen. Diese scheinen sich langsam aber sicher so richtig warmgeschossen zu haben. Im letzten Gruppenspiel gegen Russland sowie im Achtelfinal gegen Wales gelangen Dänemark je 4 Tore. An einer EM-Endrunde standen sich Tschechien und Dänemark bereits 2004 einmal in einem Viertelfinal gegenüber. Der Sieg ging mit 3:0 klar an die Tschechen.

Ukraine - England

Wann: Samstag, 3. Juli, 21:00 Uhr

Wo: Olympiastadion in Rom

Als eines von 2 Teams (das andere ist Dänemark), das in der Gruppenphase nur 3 Punkte geholt hat, steht die Ukraine in den Viertelfinals. Die Equipe von Trainer Andrej Schewtschenko kämpfte sich mit einem 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen Schweden in die Runde der letzten 8. Dort messen sich die Ukrainer am Samstag in Rom mit England. Die «Three Lions» dürften nach dem grossen 2:0-Erfolg im Achtelfinal gegen Deutschland vor Selbstvertrauen strotzen. Die Engländer und die Ukrainer standen sich schon einmal an einer WM gegenüber. 2012 schoss Wayne Rooney sein Team in der Gruppenphase zu einem 1:0-Sieg.