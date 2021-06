Legende: Konnte die User nicht überzeugen Xherdan Shaqiri. Keystone

Mehr als 11'000 User haben bis Sonntagmorgen am Rating zum EM-Auftaktspiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Wales teilgenommen. Vom Ergebnis her blieb das Spiel unter den Erwartungen, aber wie ist es mit den Leistungen der Spieler? Einige konnten die User überzeugen. So haben Yann Sommer, Nico Elvedi und Breel Embolo mit je 4 Sternen (von 5) die besten Noten erhalten.

Am schlechtesten wurden Xherdan Shaqiri, Haris Seferovic und Denis Zakaria bewertet. Sie erhielten nur je 2,5 Sterne. Kritik musste nach dem Spiel auch Granit Xhaka einstecken (s. Video unten). Auch die User sahen die Leistung des Nati-Captains kritisch. Xhaka kommt nur auf 3 Sterne.

Alle Noten im Überblick: