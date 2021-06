2016 erreichte Wales mit der EURO in Frankreich das erste grosse Turnier – und stürmte sensationell in den Halbfinal. Klar, sind die Erwartungen an der EURO 2020 ungleich grösser als noch vor 5 Jahren.

Doch vor dem Startspiel der Waliser am Samstag gegen die Schweiz drückt Starspieler Gareth Bale auf die Euphoriebremse. «Die Leute erwarten, dass wir das wieder erreichen. Aber es ist ein anderes Turnier und wir haben eine andere Mannschaft», so der Captain vor dem Auftakt in Baku.

Die Erwartungen sind höher.

Gleich sieht das auch Trainer Robert Page, der interimistisch von Ryan Giggs übernommen hat. «Es wurde viel darüber gesprochen, was wir 2016 erreicht haben», so Page im Interview mit SRF. «Die Erwartungen sind höher.»

Kaum mehr Spieler von 2016 im Kader

Doch er relativiert: «Wir haben noch 4, 5 Spieler von damals im Kader.» Nun sei er mit einer neuen Truppe am Start, die ein solches Highlight noch nicht erlebt habe. «Es wird eine Herausforderung», weiss der Wales-Coach. Für ihn und seine Mannschaft gehe es darum, mit den Erwartungen umgehen zu können.

Was die Aufgabe zum Auftakt des Turniers gegen das Team von Vladimir Petkovic angeht, sind sich die Waliser einig. «Die Schweiz hat ein sehr, sehr gutes Team», zollt Bale der Nationalmannschaft Respekt. «Wir erwarten ein sehr schwieriges Spiel», sagt auch sein Trainer.

«Die Schweizer sind sehr angriffslustig und setzen sich füreinander ein», so Page. «Aber wir sind in einer guten Verfassung und haben auch einige gute Spieler auf dem Platz.»

Pages Respekt vor Bale

Aus dem Kollektiv ragt selbstredend Bale heraus. Page betont, dass der Starspieler ein grosses Vorbild sei und sich ganz dem Teamgedanken verschreibe. «Wie er auf dem Platz auftritt, verdient Respekt», so der Coach.

Bale selber zeigt sich geehrt, dass er Wales als Captain anführen darf. «Das ist ein Highlight in meiner Karriere.» Er fühle sich «sehr gut. Ich will 100 Prozent geben für mein Land, wie ich es immer mache. Das ist wichtig», sagte Bale. Zu Spekulation um seine Zukunft will sich der 31-Jährige, der zuletzt von Real Madrid an Tottenham ausgeliehen wurde, nicht äussern. Ihn störe das nicht. Denn: «Das ist Teil meines Lebens, seit ich Fussball spiele.»