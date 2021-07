Nach dem Achtelfinal-Erfolg gegen Deutschland scheint für England der Weg in den EM-Final frei. Gegen die Ukraine ist man haushoher Favorit.

Legende: Duell der Superstars Überwindet Harry Kane mit England die Hürde Andrij Jarmolenko? imago images

Wann wird gespielt?

Das Spiel bildet den Abschluss der Viertelfinals und geht am Samstag, 3. Juli, um 21 Uhr über die Bühne.

Wo wird gespielt?

Das «Stadio Olimpico» in Rom ist Schauplatz der Partie, 16'000 Zuschauer werden zugelassen. Für die englische Nationalmannschaft wird es insofern speziell, da sie erstmals auf das heimische Fan-Spektakel verzichten muss. Die ersten vier Partien hatte sie alle in London ausgetragen.

Was bisher geschah

England scheint sich von der Blamage von 2016 (Achtelfinal-Niederlage gegen Island) erholt zu haben. Den diesjährigen Achtelfinal absolvierten die «Three Lions» gegen einen bedeutend schwereren Gegner in fast souveräner Manier. England schickte Deutschland dank zwei späten Toren nach Hause.

In der Gruppenphase feierte das defensiv überzeugende Team von Gareth Southgate zwei knappe 1:0-Siege gegen Kroatien und Tschechien. Gegen Schottland kam es zu einem 0:0-Unentschieden.

Die Ukraine schaffte es als letztes Team mit nur 3 Punkten aus der Gruppenphase (Sieg gegen Nordmazedonien) und negativem Torverhältnis gerade noch so in den Achtelfinal. Im Duell um den Viertelfinal-Einzug mit Schweden schoss Artem Dowbyk die Ukrainer in der 121. Minute ins Glück und zum 2:1-Sieg.

Facts & Figures

Kein einziges Gegentor nach 4 Spielen: Die englische Verteidigung ist äusserst stabil. Diesen Wert überbietet in der Historie von Europameisterschaften nur Spanien, das 2012 und 2016 turnierübergreifend 7 Spiele in Serie ohne Gegentreffer blieb.

Mit dem ersten Heimsieg gegen Deutschland seit 46 Jahren nähren sich die englischen Hoffnungen auf den ersten Titel an einem Grossanlass seit dem WM-Triumph 1966.

Fans aus England müssen sich nach der Ankunft in Rom direkt in eine fünftägige Quarantäne begeben. Dies aufgrund der italienischen Bestimmungen im Kampf um die Delta-Variante des Coronavirus.

Erst einmal standen sich die Teams an einer Europameisterschaft gegenüber. Vor 9 Jahren setzten sich die Engländer im «Entscheidungsspiel» in der Gruppenphase dank einem Tor von Wayne Rooney 1:0 durch.

Die Ukraine könnte Historisches schaffen: Für die Osteuropäer wäre es der erste Einzug in den Halbfinal an einer WM oder EM. Im Viertelfinal standen sie bislang nur an der WM 2006 (nach einem Achtelfinalsieg gegen die Schweiz).

Andrij Jarmolenko ist die Bank im Spiel der Ukrainer: Der Altstar war bei allen 10 EM-Spielen der Ukraine (2012 erste EM-Teilnahme überhaupt) dabei, und dabei an 5 von 8 Treffern beteiligt.

Einen Negativ-Rekord haben die Ukrainer aber trotzdem eingestellt: In allen 10 EM-Spielen erhielten sie mindestens ein Gegentor.

Möglicher Halbfinal-Gegner

Auf den Sieger der Partie wartet im Halbfinal ein machbares Los: Tschechien oder Dänemark wird England oder der Ukraine den Finaleinzug streitig machen.

Wer zieht in den Halbfinal ein? England England % Ukraine Ukraine % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.