Dreimal in Folge ist die Schweiz an grossen Turnieren im Achtelfinal gescheitert. Seit 1954 hat sie keine K.o.-Runde mehr überstanden. Am Samstag nimmt die Nati mit ihrem Startspiel an der EURO 2020 gegen Wales den nächsten Anlauf, diesen Fluch zu brechen. Captain Granit Xhaka und Trainer Vladimir Petkovic sind einen Tag vor dem grossen Spiel voller Vorfreude – und selbstbewusst.

«Wir dürfen uns hohe Erwartungen stellen. Wir haben eine gute Mannschaft mit Spielern, die regelmässig im Ausland zum Einsatz kommen, aber auch mit jungen Spielern, die Druck machen können», so Xhaka. Über die konkreten Ziele meint der 28-Jährige: «Wir wollen nach den 3 Gruppenspielen noch dabei sein.»

Mit Fans zum perfekten Start

Klar ist aber: Xhaka und seine Teamkollegen wollen mehr. «Ich wäre nicht überrascht, wenn wir wirklich ein grosses Turnier spielen. Träumen darf man ja – wieso sollte es also dieses Mal nicht klappen?»

Trotz noch nicht so richtig aufgeflammtem EM-Hype in Baku freut sich auch Coach Petkovic auf das Startspiel. 31'000 Fans sind beim Spiel erlaubt, ob es so viele sein werden, ist noch nicht klar. «Aber das verhilft uns hoffentlich zu einem positiven Beginn. Das Startspiel kann uns den nötigen Schwung und die positive Energie geben», glaubt Petkovic.

Keine Fokussierung auf Superstar Bale

Die Waliser wissen mit Gareth Bale einen Superstar in ihren Reihen. Ob da bei der Vorbereitung ausnahmsweise auch mal auf einen einzelnen Spieler fokussiert wurde? «Nein, das haben wir nicht gemacht», so Petkovic. «Wir müssen uns auf unser Spiel fokussieren und die Partie dirigieren.»

Bereits am Freitagabend steigt mit dem Duell der beiden anderen Gruppengegner Italien und Türkei das grosse Eröffnungsspiel dieser EM. Zum Zuschauen zwingen will Petkovic seine Schützlinge allerdings nicht: «Die Spieler sind frei, selber zu entscheiden. Am besten schaut jeder in seinem Zimmer.» So sollen sie den letzten mentalen Feinschliff vor dem EM-Start erhalten, so der 57-Jährige.

Mögliche Aufstellungen:

Schweiz: Sommer; Widmer, Schär, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri; Embolo, Seferovic.

Wales: Hennessey; Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Williams; Allen, Morrell; Bale, Wilson/Ramsey, James.