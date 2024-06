Hier gibt's die wichtigsten Fakten zu den bereits bekannten Achtelfinal-Affichen an der EURO 2024 in Deutschland.

Deutschland will Revanche für 1992

Legende: Zaubert er gegen Dänemark? Deutschlands Jamal Musiala. IMAGO/Nico Herbertz

Schweiz – Italien

Samstag, 29. Juni, 18:00 Uhr

Olympiastadion Berlin

Der letzte Schweizer Sieg gegen Italien liegt 31 Jahre zurück. Damals gewannen die Schweizer im Rahmen der WM-Qualifikation für die Endrunde 1994 in den USA mit 1:0. Marc Hottiger schoss das Team vom damaligen Coach Roy Hodgson im Mai 1993 zum Sieg.

An der letzten EURO schlug Italien die Schweiz in der Gruppenphase diskussionslos mit 3:0 und stürmte anschliessend bis zum Titel. Die Schweizer eliminierten damals im Achtelfinal sensationell den damaligen Weltmeister Frankreich und wurden im Viertelfinal von Spanien erst im Elfmeterschiessen gestoppt.

Die letzten Gruppenspiele der beiden Teams

Schliessen 04:43 Video Die Schweiz erkämpft gegen Deutschland ein Remis Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 43 Sekunden. 05:10 Video Italien sichert sich Achtelfinal-Quali in letzter Sekunde Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 24.06.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 10 Sekunden.

Deutschland – Dänemark

Samstag, 29. Juni, 21:00 Uhr

BVB Stadion Dortmund

Das Achtelfinal-Duell zwischen Deutschland und Dänemark weckt Erinnerungen. Und zwar nicht irgendwelche. 1992 standen sich die beiden Teams in Göteborg im EM-Final gegenüber, den die Dänen damals mit 2:0 gewannen und sich sensationell zum Europameister krönten.

Eine schmerzliche Niederlage, gesamthaft weist die DFB-Elf gegen Dänemark aber eine positive Bilanz auf. Von den bisherigen 28 Partien konnte man 15 für sich entscheiden, 8 Mal musste man als Verlierer vom Platz. Der letzte Ernstkampf datiert von 2012: An der EM in der Ukraine und Polen setzten sich die Deutschen in der Gruppenphase mit 2:1 durch.

Die letzten Gruppenspiele der beiden Teams

Schliessen 04:43 Video Deutschland kommt gegen die Schweiz spät zu einem Remis Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 43 Sekunden. 04:03 Video Dänen und Serben schenken sich bei 0:0 nichts Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 25.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 3 Sekunden.