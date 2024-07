Nach einem Monat Fussball vom Feinsten ist am Sonntagabend die EURO 2024 in Berlin mit dem Finalsieg von Spanien über England zu Ende gegangen. In den 51 Spielen fielen 117 Treffer, einige davon gehörten in die Kategorie «Traumtor». Wir haben die schönsten Treffer ausgewählt und wollen nun von Ihnen wissen: Welches Tor hat Ihnen denn am besten gefallen?