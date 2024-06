Legende: Bleibt am Dienstag geschlossen Die Fanmeile im Westfalenpark von Dortmund. imago images/Lueger

Kein Public Viewing in NRW am Dienstag

Wegen des drohenden Unwetters im Westen Deutschlands bleiben die offiziellen Fan-Zonen in den EM-Standorten Düsseldorf, Dortmund und Gelsenkirchen am Dienstag geschlossen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Dienstag lokal vor teils schweren Gewittern mit extremem Unwetterpotenzial. «Zur Sicherheit von allen Fans und Fussballfreunden entschied sich das Koordinierungs-Gremium der Host City für die Schliessung der Fan-Zonen», schrieb die Stadt Düsseldorf. Am Dienstag finden zwei EM-Spiele statt: In der Gruppe F trifft ab 18:00 Uhr die Türkei in Dortmund auf Georgien. Um 21:00 Uhr steigt Portugal in Leipzig gegen Tschechien in das Turnier ein.

Turnier-Aus für Kroatiens Vlasic

Bei den Kroaten läuft es noch nicht nach Wunsch an der Endrunde in Deutschland. Auf die klare Niederlage gegen Spanien folgt die Verletzung von Nicola Vlasic. Der Mittelfeldspieler und Bruder der früheren Hochsprung-Weltmeisterin Blanka Vlasic verliess das Teamquartier am Dienstag wegen einer Muskelblessur. «Es tut mir sehr leid, dass diese neue Verletzung mich daran hindert, dem Team zu helfen», sagte der 26-Jährige vom Torino FC. Für seine Farben geht es im 2. Spiel der Gruppe B am Mittwoch gegen Albanien weiter (live ab 14:30 Uhr bei SRF zwei).