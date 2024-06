Legende: Blieb regungslos am Boden liegen Barnabas Varga. imago images/Sebastian Frej

Operation nötig bei Varga

Nach seinem schweren Zusammenprall mit dem schottischen Torhüter Angus Gunn muss Ungarns Barnabas Varga operiert werden. Der Angreifer wird anschliessend noch zwei Tage im Krankenhaus bleiben, wie am Montag bei einer Pressekonferenz im EM-Teamquartier in Weiler-Simmerberg mitgeteilt wurde. Wenn alles nach Plan laufe, könne Varga schon am Mittwoch wieder entlassen werden, hiess es. Die EM ist für Varga auf jeden Fall vorbei. Der 29-Jährige zog sich beim Unfall eine Gehirnerschütterung und mehrere Knochenbrüche im Gesicht zu und verlor auch das Bewusstsein.

03:13 Video Zusammenfassung Ungarn – Schottland Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 13 Sekunden.

Schärer arbitriert Portugal – Georgien

Sandro Schärer kommt zu einem weiteren Einsatz als Schiedsrichter an der EURO. Der erste Schweizer Unparteiische an einer Endrunde seit Massimo Busacca 2010 leitet am Mittwoch in Gelsenkirchen um 21 Uhr das Duell zwischen Portugal und Georgien. In der 1. Runde hatte Schärer bereits die EM-Vorrundenpartie zwischen Slowenien und Dänemark gepfiffen. Der Schwyzer zeigte dabei eine gute Leistung.

Legende: Grünes Licht für Schärer Der Schweizer kommt zu seinem 2. Einsatz an der EM als Hauptschiedsrichter. Keystone/Ariel Schalit

Deutschlands Sorgen in der Abwehrzentrale

Deutschland muss im EM-Achtelfinal um den Einsatz von Abwehrchef Antonio Rüdiger bangen. Der Innenverteidiger zog sich beim 1:1 gegen die Schweiz am Sonntag eine Muskelzerrung an der Rückseite des rechten Oberschenkels zu. Das teilte der DFB am Montag am Rande des Spielersatztrainings in Herzogenaurach mit. Ob Rüdiger am Samstag in Dortmund auflaufen kann, ist fraglich. Mit Jonathan Tah, der gegen die Schweiz seine zweite gelbe Karte im Turnierverlauf sah und für das erste K.o.-Spiel gesperrt ist, fällt der zweite Innenverteidiger definitiv aus.

04:43 Video Archiv: Die Schweiz erkämpft gegen Deutschland ein Remis Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 23.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 43 Sekunden.

Tschechiens Schick droht Ausfall

Tschechien muss im Gruppenfinale der EM gegen die Türkei am Mittwoch wohl ohne Torjäger Patrik Schick auskommen. Beim Mittelstürmer von Bayer Leverkusen wurde bei einer MRT-Untersuchung eine Verletzung der Wadenmuskulatur festgestellt. Dies teilte der tschechische Verband am Montag mit. Schick werde aber beim Team bleiben und von Ärzten und Physiotherapeuten «bestmöglich» betreut. Resthoffnungen auf einen Einsatz des tschechischen EM-Rekordschützen im weiteren Turnierverlauf bestehen anscheinend noch – auch wenn er beim Training am Montag in Hamburg fehlte.