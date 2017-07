«Mehr Bereitschaft und Leidenschaft geht nicht»

1. Ana-Maria Crnogorcevic

«Es ist ein Scheissgefühl, es fühlt sich alles etwas leer an. Im Nachhinein ärgere ich mich über das erste Spiel gegen Österreich. Dieses schlechte Gefühl wird nun einige Tage andauern. Wir waren in der zweiten Halbzeit nicht mehr so bissig. Mein Foul, welches zum Tor führte, war unnötig.»