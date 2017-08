Argentinien trotz Nullnummer im Topspiel weiter im WM-Rennen

Argentinien kommt in der WM-Quali weiterhin nicht vom Fleck. Im Topspiel gegen Uruguay resultierte ein 0:0. Gut für Messi und Co.: Chile kassierte eine Heimniederlage.

Argentinien verpasste es im 1. Spiel unter dem neuen Cheftrainer Jorge Sampaoli, sich auf einen direkten Qualifikationsplatz für die WM 2018 in Russland zu setzen. Die «Albiceleste» kam in Uruguay zu einem torlosen Remis und liegt auch nach dem 15. Spieltag auf Rang 5.

Es hätte schlimmer kommen können

Weil auch Argentiniens Konkurrenten patzten, bleibt die Ausgangslage weiterhin äusserst spannend:

Kolumbien kam gegen den Tabellenletzten Venezuela zuhause nicht über ein 0:0 hinaus. Die Kolumbianer belegen hinter dem bereits qualifzierten Brasilien Rang 2 – einen Punkt vor Urugugay.

Chile kassierte gegen Paraguay sogar eine überraschende 0:3-Heimklatsche und hat auf Rang 4 nun gleich viele Punkte auf dem Konto wie Argentinien.

So oder so: Für alle Teams auf den Rängen 2 bis 5 war es eine enttäuschende Runde. Argentinien dürfte es trösten, dass bei einer eigenen Niederlage und Siegen von Kolumbien und Chile der fixe WM-Startplatz wohl in weite Ferne gerückt wäre.