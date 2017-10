Cahill lässt Syriens WM-Träume platzen

Heute, 14:03 Uhr

Australien hält in extremis die Möglichkeit auf die Teilnahme an der WM 2018 in Russland aufrecht. Die «Socceroos» bezwingen in Sydney Aussenseiter Syrien im Rückspiel 2:1 nach Verlängerung.



Bild in Lightbox öffnen. Die Vorentscheidung fiel zu Beginn der Verlängerung. Syriens Mahmoud Al Mawas musste nach einer harten Attacke vom Platz. In der Folge drängten die Gastgeber auf die Entscheidung. In der 109. Minute traf Tim Cahill per Kopf zu Entscheidung. Syrien im Pech Es war dies bereits der 2. Treffer des Routiniers: Cahill hatte nach 13 Minuten die frühe Führung der Gäste durch Omar Al Soma (6.) ausgeglichen. Syrien hielt tapfer dagegen und bekundete kurz vor Ablauf der Verlängerung auch noch Pech: Ein Freistoss von Torschütze Al Soma landete nur am Pfosten. Nun ein Duell gegen die USA? Australien darf weiter auf die Teilnahme an der Endrunde in Russland hoffen und zog in die letzte Qualifikationsrunde ein. Dort geht es gegen den Tabellenvierten der Qualifikation der Konföderation für Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik (Concacaf). Das ist derzeit Panama, andere mögliche Gegner sind Honduras und die USA.

sta/agenturen