Das nächste Oranje-Desaster: Niederlande so gut wie out

Trotz eines 3:1-Sieges in Weissrussland haben die Niederlande kaum noch WM-Chancen. Frankreich behauptet die Tabellenführung. In der Gruppe H rückt Griechenland auf den 2. Platz vor.

Nach der EURO im letzten Jahr in Frankreich werden die Niederlande wohl auch die WM in Russland verpassen

Die Niederländer brauchen im letzten Spiel gegen Schweden einen Sieg mit 7 Toren Differenz, um die WM-Chancen zu wahren

In der Gruppe H wird Griechenland die Quali wohl auf Rang 2 beenden – die Barrage-Teilnahme wäre dem Europameister von 2014 aber damit noch nicht sicher

Gruppe A: Niederlande wohl wieder nur Zuschauer

Das nächste Desaster für die Niederlande ist so gut wie besiegelt. Trotz eines 3:1-Sieges in Weissrussland wird der WM-Finalist von 2010 die Endrunde in Russland wohl verpassen. Das Team Dick Advocaat liegt auf dem 3. Platz – 3 Punkte hinter Schweden. Im Direktduell am kommenden Dienstag müssten die Niederlande mit 7 Toren Unterschied gewinnen, um nicht zum 2. Mal in Folge an einem Grossanlass zu fehlen.

Zusatzinhalt überspringen Nigeria qualifiziert Nigeria qualifizierte sich zum sechsten Mal für eine WM-Endrunde. Die «Super Eagles» besiegten am vorletzten Spieltag der Afrika-Gruppe B den Verfolger Sambia mit 1:0 und bauten den Vorsprung auf uneinholbare sechs Punkte aus.

Schweden fertigte zuhause Luxemburg gleich mit 8:0 ab und wahrt damit die Chance auf Rang 1. Im Kampf um die direkte WM-Quali hält aber weiterhin Frankreich alle Trümpfe in der Hand: Die «Equipe Tricolore» feierte in Bulgarien dank Blaise Matuidi einen 1:0-Sieg. Die Franzosen liegen einen Punkt vor Schweden und empfangen zum Abschluss Weissrussland.

Gruppe H: Griechenland rückt vor

Für Bosnien-Herzegowina ist die WM in weite Ferne gerückt. Die Osteuropäer zeigten gegen Leader Belgien zwar einen starken Auftritt, mussten sich am Ende aber in einem spektakulären Spiel mit 3:4 geschlagen geben.

Profiteur ist Griechenland, das auf Zypern nach einem Rückstand mit 2:1 siegte. Der Europameister von 2004 rückte damit auf Rang 2 vor, 2 Punkte vor den Bosniern. Und: Am letzten Spieltag empfangen die Griechen das noch sieg- und punktelose Gibraltar. Die Barrage wäre den Griechen aber nicht auf sicher: Der schlechteste Gruppen-Zweite scheidet ebenfalls vorzeitig aus.

Qualifizierte Teams Europa

Russland (Gastgeber)



Belgien

Deutschland

England

Spanien Asien Iran

Japan

Südkorea

Saudi-Arabien Südamerika Brasilien Nord-/Mittelamerika Mexiko Afrika Nigeria

