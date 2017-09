Deutschland: Die Rückkehr der Weltmeister

Anders als zuletzt am Confed Cup setzt Joachim Löw gegen Tschechien wieder vermehrt auf Stammkräfte – obwohl einige davon in ihren Klubs zurzeit schwierige Zeiten durchmachen.

Mit Siegen am Freitag gegen Tschechien und am Montag gegen Norwegen könnte Deutschland das WM-Ticket lösen. Dafür kehren bewährte Kräfte ins DFB-Team zurück, denen am Confed Cup in Russland zuletzt eine Pause vergönnt war.

Mit Mats Hummels, Toni Kroos, Thomas Müller und Mesut Özil sind 4 Weltmeister zurück im Aufgebot des Bundestrainers. Obwohl Löw diese als «Fixpunkte» bezeichnet, steht vor allem hinter zwei Akteuren ein Fragezeichen:

Mesut Özil: Zwar ist der 28-Jährige bei Arsenal gesetzt, rennt aber seit Saisonbeginn seiner Form hinterher. Auf der Insel musste Özil zuletzt massive Kritik einstecken.

Thomas Müller: Aufgrund starker Konkurrenz ist der Stürmer bei den Bayern plötzlich nur noch Reservist. Eine ungewohnte Rolle für den 27-Jährigen.

«Härtester Konkurrenzkampf»

Obwohl Müller gemäss Löw am Freitag «definitiv spielen wird», rief der Bundestrainer gleichzeitig einen Konkurrenzkampf aus. «Es gibt keinerlei Freitickets. Es wird prominente Härtefälle geben.»