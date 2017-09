Diese Chancen hätte man auch verwerten können

Gleich reihenweise liessen die Offensivereihen in der WM-Quali am Sonntagabend die Torchancen aus. Grund genug für ein kleines Best-of.

Frankreich blamierte sich beim 0:0 gegen Luxemburg. Einer der Sünder war auch Antoine Griezmann, der solche Möglichkeiten normalerweise im Schlaf verwertet.

1 von 31 Chancen: Griezmann vergibt Riesenmöglichkeit 0:34 min, vom 4.9.2017

Der Name Deren Ibrahim ist Ihnen wohl kein Begriff. Doch der Mann, der bei Gibraltar zwischen den Pfosten steht, hat durchaus einiges auf dem Kasten, wie er gegen Bosnien-Herzegowina bewies.

Gibraltar-Goalie Ibrahim hext gegen Bosnien 0:13 min, vom 4.9.2017

Beim Stand von 4:0 gegen Weissrussland fiel die ausgelassene Topchance von Schwedens Isaac Thelin nicht gross ins Gewicht. Verwerten könnte man diese Chance aber trotzdem.

Schweden vergibt fahrlässig das 5:0 0:37 min, vom 3.9.2017

Dass die Färöer gegen Andorra mit 1:0 gewannen, lag nicht an Rogvi Baldvinsson. Der 27-Jährige vergab im Heimspiel eine 100-prozentige Chance und ärgerte sich danach grün und blau.

Baldvinsson trifft das leere Tor nicht 0:28 min, vom 3.9.2017

Die Niederlande dürfen dank dem 3:1 gegen Bulgarien wieder von der WM-Qualifikation träumen. Dass sie aber in der Defensive verwundbar sind, zeigte sich auch in der Nachspielzeit. Georgi Kostadinov nahm das Geschenk aber nicht an.