Ein 17-Jähriger begräbt Österreichs WM-Träume wohl endgültig

Trotz vieler Chancen hat sich die ÖFB-Elf mit Trainer Marcel Koller in Wales mit 0:1 geschlagen geben müssen. Ein 17-jähriger Debütant entschied die Partie. Und: Die Partie Kroatien-Kosovo musste abgebrochen werden.

Viele Chancen, keine Tore: Österreich hadert und verliert in Wales

Auch Island erleidet einen herben Dämpfer

Kroatien gegen Kosovo wegen Dauerregens abgebrochen

Gruppe D: Österreich besser, aber ohne Punkte

Viel spricht nicht mehr für Österreich. 3 Spiele vor Quali-Ende beträgt der Rückstand auf den Barrage-Platz 5 Punkte.

In Wales erarbeitete sich das Team von Trainer Marcel Koller vor allem in Halbzeit 1 genug Chancen, um die Partie in die gewünschten Bahnen lenken zu können. Doch es mangelte im Abschluss an Coolness und Abgebrühtheit. Besser machte es auf der Gegenseite Ben Woodburn. Der 17-jährige Liverpool-Spieler traf bei seinem Debüt 5 Minuten nach der Einwechslung aus 20 Metern per Flachschuss – die Entscheidung.

Derweil schlug Serbien Moldawien diskussionslos 3:0 und grüsst nun mit 15 Punkten von der Gruppenspitze. Irland, welches in Moldawien nicht über ein 1:1 hinauskam, liegt 2 Zähler dahinter auf Rang 2.

Gruppe I: Island verliert in Finnland

Einen herben Rückschlag musste Island auf dem Weg zur 1. WM-Teilnahme hinnehmen. Der EM-Viertelfinalist unterlag in Tampere gegen Finnland nach einem frühen Gegentor 0:1. Alexander Ring traf mittels tollem Freistoss.

Die Ukraine übernahm dank eines 2:0-Sieges gegen die Türkei zumindest vorübergehend die Spitze. Sie hat einen Punkt mehr als Kroatien und Island. Allerdings hätten beide Tore der Ukraine nicht zählen dürfen.

Die Partie zwischen Kroatien und Kosovo ist wegen Unbespielbarkeit des Platzes durch starke Regenfälle nach 27 Minuten abgebrochen worden. Die Partie soll am Sonntag wiederholt werden.

