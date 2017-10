Endspiel in Lissabon – wer ist besser gerüstet?

Von Rui Patricio bis Ronaldo, von Sommer bis Seferovic. Portugal gegen Schweiz: Wer hat wo Vorteile? Stimmen Sie ab.

Die Torhüter

Rui Patricio ist eine treue Seele: Der 1,90 Meter grosse Torhüter spielt schon seit seiner Kindheit für Sporting. 2010 debütierte er in Portugals Nationalteam, mit dem er letztes Jahr Europameister wurde.

Yann Sommer ist 7 Zentimeter kleiner, macht fehlende Länge aber oft dank seiner Athletik wett. Seit 2014 hat sich der 28-Jährige in Gladbach zu einem der konstantesten Goalies der Bundesliga entwickelt.

Wer hat den besseren Torhüter?

Die Verteidiger

Es treffen zwei starke Defensiven aufeinander: Portugal kassierte 2016 auf dem Weg zum EM-Titel nur 5 Gegentore, in der WM-Qualifikation sind es bisher 4. Die Schweiz, die traditionell aus einer stabilen Abwehr heraus agiert, hat 5 Gegentreffer kassiert.

Voraussichtliche Abwehrketten.

Portugal: Cedric Soares (Southampton), Pepe (Besiktas Istanbul), Bruno Alves (Glasgow Rangers), Eliseu (Benfica Lissabon).

Schweiz: Ricardo Rodriguez (AC Milan), Johan Djourou (Antalyaspor), Fabian Schär (La Coruña), Stephan Lichtsteiner (Juventus).

Wer hat die stabilere Abwehr?

Die Mitteldfeldspieler

Portugal fehlt im Vergleich zu früher in der Zentrale der absolute Ausnahmekönner, ist aber sehr breit besetzt, mit vielen zweikampfstarken Spielern. Als Spielgestalter sticht Joao Moutinho heraus, der beim Topklub aus Monaco Stammkraft ist.

Als Gegenspieler steht ihm Granit Xhaka gegenüber, der bei Arsenal die meisten Pässe der Premier League schlug: 592. Blerim Dzemaili überzeugte derweil in seiner ersten Saison in Übersee mit 7 Toren und 10 Assists in 20 Spielen.

Voraussichtliche Mitteldfeld-Formationen.

Portugal: Danilo Pereira (FC Porto), Renato Sanches (Swansea), Joao Mario (Inter), Joao Moutinho (Monaco).

Schweiz: Xherdan Shaqiri (Stoke), Remo Freuler (Atalanta), Granit Xhaka (Arsenal), Blerim Dzemaili (Montreal), Admir Mehmedi (Leverkusen).

Wer hat im Mittelfeld Vorteile?

Die Angreifer

In diesem Vergleich hätten noch viele Länder das Nachsehen, zu dominant der Gegenspieler: Cristiano Ronaldo hat in seiner Karriere sagenhafte 612 Tore in 869 Spielen erzielt, 109 davon in der Champions League – einer von vielen Rekorden.

Haris Seferovic hat mit 4 Toren für Benfica und 3 für die Schweiz eine beachtliche erste Saisonphase hingelegt. Zuletzt fiel er im Klub jedoch aus der Startformation.

Voraussichtliche Angriffsformation.

Portugal: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), André Silva (Milan).

Schweiz: Haris Seferovic (Benfica).

Wer hat die stärkeren Stürmer?